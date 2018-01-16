Фитнес-тренер Алена Голоснова рассказала секрет "вечной молодости"Сегодня, 08:26
Бывшая волейболистка, а нынче инструктор по занятию фитнесом Алена Голоснова озаботилась фигурой россиянок после праздников. Как написала сама тренер в
Заслуженный мастер спорта по волейболу Алена Голоснова в сети Instagram поделилась со своими подписчиками рецептом счастья. По заверению спортсменки, она
Фитнес-инструктор Алена Голоснова, которая является близкой подругой телеведущей, рассказала, что стало причиной разрыва четырехлетней связи Ольги Бузовой с