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НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

От Редактора

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НЛО продолжают «выходить из тени».

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| | Фитнес-тренер Алена Голоснова рассказала секрет "вечной молодости"

Фитнес-тренер Алена Голоснова рассказала секрет "вечной молодости"

Сегодня, 08:26
Успешная в прошлом волейболистка, а нынче не менее преуспевающий фитнес-тренер Алена Голоснова рассказала своим подписчикам сывороткой «вечной молодости». По крайней мере, девушка так ее зарекомендовала.
 

Фитнес-тренер Алена Голоснова рассказала секрет "вечной молодости"

 

Девушка рассказала о том, что сыворотка носит название «Be Loved» и является ультимативным средством по уходу за лицом.
 
«У меня мгновенно выровнялся тон кожи, она стала столь нежной и бархатистой, как никогда. В состав входят исключительно натуральные компоненты. Помимо этого, ее не тестируют на животных, что также для многих очень важно. Если попробовать однажды, то уже не выйдет отказаться», - заявила Голоснова.
 
Также она добавила, что попробовать данную «сыворотку молодости» должен каждый, кто хоть немного доверяют мнению Алины. Подписчики в комментариях, однако, начали говорить не о сыворотке, а о том, насколько прекрасна бывшая спортсменка. По словам поклонников, она спокойно могла бы носить титул «Мисс-Россия».

Николай Офицеров
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