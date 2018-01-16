Фитнес-тренер Алена Голоснова рассказала секрет "вечной молодости"

Успешная в прошлом волейболистка, а нынче не менее преуспевающий фитнес-тренер Алена Голоснова рассказала своим подписчикам сывороткой «вечной молодости». По крайней мере, девушка так ее зарекомендовала.

Девушка рассказала о том, что сыворотка носит название «Be Loved» и является ультимативным средством по уходу за лицом.

«У меня мгновенно выровнялся тон кожи, она стала столь нежной и бархатистой, как никогда. В состав входят исключительно натуральные компоненты. Помимо этого, ее не тестируют на животных, что также для многих очень важно. Если попробовать однажды, то уже не выйдет отказаться», - заявила Голоснова.

Также она добавила, что попробовать данную «сыворотку молодости» должен каждый, кто хоть немного доверяют мнению Алины. Подписчики в комментариях, однако, начали говорить не о сыворотке, а о том, насколько прекрасна бывшая спортсменка. По словам поклонников, она спокойно могла бы носить титул «Мисс-Россия».

Николай Офицеров