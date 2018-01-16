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| | Бузова похвасталась отдыхом в шикарном отеле

Бузова похвасталась отдыхом в шикарном отеле

Сегодня, 08:18
Весьма популярная российская певица Ольга Бузова в очередной раз порадовала фанатов новым фотоотчётом с её отдыха на тропическом острове. В этот раз поклонники певицы удостоились чести увидеть её полуобнажённое тело в шикарном отеле.

Бузова похвасталась отдыхом в шикарном отеле

 

Бузова нередко радует своих многочисленных поклонников новыми отпускными фотографиями, которые она размещает в своём микроблоге в сети Instagram. В этот раз певица рассказала о том, где она остановилась в Пхукете. На опубликованной фотографии запечатлена полуобнаженная певица, стоящая у края кристально чистого бассейна. В описании к публикации Бузова заметила, что на фото запечатлено идеальное для неё утро в шикарной гостинице Anantara Mai Khao Phuket Villas.

Стоит отметить, что в комментариях под фотографией фанаты стали обсуждать не красоты эксклюзивного отеля, а виды, открывающиеся на полуголое тело певицы. Некоторые фанаты также отметили, что переживают за Бузову, которой приходится вставать с утра, чтобы сделать очередной снимок для своих поклонников.
Александр Вест
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