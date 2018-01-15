Осторожность партнера и секс: Осужденный за изнасилование Шурыгиной рассказал правду

Вышедший на свободу молодой человек появился в передаче «Прямой эфир».

15 января, в понедельник темой для обсуждения в студии Андрея Малахова снова стала скандальная история с Дианой Шурыгиной, которая обвинила Сергея Семенова в изнасиловании в ходе дружеской вечеринки. Молодого человека осудили на 8 лет лишения свободы, но через год он вышел по УДО. На провокационные вопросы ведущего о том, считает ли он себя виноватым во всей это истории и снилась ли ему за прошедший год Шурыгина, Семенов отвечал отрицательно.Молодой человек также отметил, что глупо считать изнасилованием ситуацию, произошедшую по обоюдному согласию, к которой девушку никто не принуждал. Единственное, в чем Сергей признал себя виноватым - что нужно быть внимательнее к тем, кого выбираешь в качестве своего окружения, и всех молодых людей он призвал именно к этому, высказав надежду, что на его примере многие смогут избежать собственных ошибок. В качестве группы поддержки Семенова выступила его сестра Екатерина, которая продолжала настаивать, что брат был обвинен бездоказательно и понес несправедливое наказание.

Представителем оппозиционной стороны оказалась адвокат Шурыгиной, Наталья Глухова, заявившая, что парень просто испортил ее подопечной жизнь, а на УДО он не имел права, так как оно должно было производиться с согласия потерпевшей, а их даже никто об этом не предупреждал. Хотя наказание, в виде восьми лет, назначенное ему судом изначально, представляется защитнице вполне справедливым. Тем более, что Диана даже на детекторе лжи, который она проходила в передаче Дмитрия Шепелева «На самом деле» доказала, что ее действительно изнасиловал Сергей Семенов.

Напомним, что в октябре прошлого года Диана Шурыгина вышла замуж за оператора Первого канала Андрея Шлягина. Молодому человеку пришлось неоднократно заявлять о своем отношении к прошлому его тогда еще невесты - в частности он говорил, что вся эта история с изнасилованием его нимало не волнует и на его отношение к Диане никак не влияет. По этому поводу общественность долго спорила, называя свадьбу очередным фарсом и пиар-ходом для Шурыгиной. А, если учесть, что девичник Шурыгиной стал просто сплошной темой для обсуждения в силу своей скандальности, то определенная доля истины в этом точно есть. Но, тем не менее, пара до сих пор вместе. Диана не устает рассказывать о том, как важна для нее поддержка Андрея, потому что хейтеры продолжают постоянно одолевать девушку, и ей бывает сложно противостоять им.