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Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

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НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

От Редактора

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

НЛО продолжают «выходить из тени».

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| | Осторожность партнера и секс: Осужденный за изнасилование Шурыгиной рассказал правду

Осторожность партнера и секс: Осужденный за изнасилование Шурыгиной рассказал правду

Вчера, 23:08
Вышедший на свободу молодой человек появился в передаче «Прямой эфир».

Осторожность партнера и секс: Осужденный за изнасилование Шурыгиной рассказал правду

 

15 января, в понедельник темой для обсуждения в студии Андрея Малахова снова стала скандальная история с Дианой Шурыгиной, которая обвинила Сергея Семенова в изнасиловании в ходе дружеской вечеринки. Молодого человека осудили на 8 лет лишения свободы, но через год он вышел по УДО. На провокационные вопросы ведущего о том, считает ли он себя виноватым во всей это истории и снилась ли ему за прошедший год Шурыгина, Семенов отвечал отрицательно.

Молодой человек также отметил, что глупо считать изнасилованием ситуацию, произошедшую по обоюдному согласию, к которой девушку никто не принуждал. Единственное, в чем Сергей признал себя виноватым - что нужно быть внимательнее к тем, кого выбираешь в качестве своего окружения, и всех молодых людей он призвал именно к этому, высказав надежду, что на его примере многие смогут избежать собственных ошибок. В качестве группы поддержки Семенова выступила его сестра Екатерина, которая продолжала настаивать, что брат был обвинен бездоказательно и понес несправедливое наказание.

Осторожность партнера и секс: Осужденный за изнасилование Шурыгиной рассказал правду

 

Представителем оппозиционной стороны оказалась адвокат Шурыгиной, Наталья Глухова, заявившая, что парень просто испортил ее подопечной жизнь, а на УДО он не имел права, так как оно должно было производиться с согласия потерпевшей, а их даже никто об этом не предупреждал. Хотя наказание, в виде восьми лет, назначенное ему судом изначально, представляется защитнице вполне справедливым. Тем более, что Диана даже на детекторе лжи, который она проходила в передаче Дмитрия Шепелева «На самом деле» доказала, что ее действительно изнасиловал Сергей Семенов.

Осторожность партнера и секс: Осужденный за изнасилование Шурыгиной рассказал правду

 

Напомним, что в октябре прошлого года Диана Шурыгина вышла замуж за оператора Первого канала Андрея Шлягина. Молодому человеку пришлось неоднократно заявлять о своем отношении к прошлому его тогда еще невесты - в частности он говорил, что вся эта история с изнасилованием его нимало не волнует и на его отношение к Диане никак не влияет. По этому поводу общественность долго спорила, называя свадьбу очередным фарсом и пиар-ходом для Шурыгиной. А, если учесть, что девичник Шурыгиной стал просто сплошной темой для обсуждения в силу своей скандальности, то определенная доля истины в этом точно есть. Но, тем не менее, пара до сих пор вместе. Диана не устает рассказывать о том, как важна для нее поддержка Андрея, потому что хейтеры продолжают постоянно одолевать девушку, и ей бывает сложно противостоять им.
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Осужденный за изнасилование Шурыгиной Семенов восстановится в университете
Осужденный за изнасилование Шурыгиной Семенов восстановится в университете

Сергей Семенов, который вчера был освобожден с колонии, где пребывал за изнасилование Дианы Шурыгиной, сможет продолжить учиться в университете имени П. А.

Осужденный за изнасилование Шурыгиной Сергей Семенов выходит на свободу
Осужденный за изнасилование Шурыгиной Сергей Семенов выходит на свободу

Сергей Семенов, осужденный за изнасилование скандально известной Дианы Шурыгиной, вскоре выйдет на свободу после пребывания в колонии общего режима чуть более

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