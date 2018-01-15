Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

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Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

Ложное ЧП на Гавайях.

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

От Редактора

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

НЛО продолжают «выходить из тени».

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| | Шэрон Стоун поведала правду о смертельном диагнозе

Шэрон Стоун поведала правду о смертельном диагнозе

Вчера, 22:29
Американская актриса Шэрон Стоун, прославившаяся после съемок в фильме «Основной инстинкт», дала интервью журналистам перед выходом в свет сериала Mosaic. В 2001 году сексуальная блондинка чуть не распрощалась с жизнью.

Шэрон Стоун поведала правду о смертельном диагнозе

 

Причиной этому стало кровоизлияние в мозг. Медики говорили, что вероятность не умереть в столь тяжелом случае сводится к нулю. Однако предположения докторов оказались ошибочными. Шерон Стоун выжила. Через 17 лет после этого происшествия актриса решила поделиться информацией о перенесенном. По словам блондинки, она почувствовала, как поднимается над Землей и вдалеке от нашей планеты женщина увидела всех людей, которые уже давно умерли и тех, кто хорошо относится к ней при жизни.

Шерон Стоун обратила внимание на свет и пыталась заговорить со своими знакомыми. Актриса старалась никому не рассказывать о случившемся. По мнению экс-модели, она находилась между двумя мирами, а потом неожиданно для себя оказалась на Земле. Шерон Стоун имеет свои странности. Артистка разговаривает со своим деревом и ей кажется, что оно все понимает, но не может ответить.
Домбровский Сергей
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