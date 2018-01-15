Человек верующий, но невоцерковленный: Собчак «ответила» за свои танцы возле храма

Телеведущая и кандидат в президенты попыталась объяснить свое недавнее поведение.

15 января в эфире радио KP.ru прошла прямая трансляция во время которой Ксения Собчак рассказала о том, что же именно было на видео, вызвавшем огромный резонанс в обществе.Напомним, что 2 января телеведущая опубликовала на своей странице в соцсети ролик о том, как она в компании своего супруга Максима Виторгана и еще одного мужчины, лицо которого на видео рассмотреть невозможно, но он весьма похож на Ростислава Хайта, предается развеселым танцам непосредственно вблизи от входа в православный храм.

Ролик сопровождается зажигательной музыкой, которая, видимо, и сподвигла всю компанию к такому выражению позитива. У третьего участника импровизированного «шоу» в руке находилась бутылка с неизвестным напитком, а сама запись была размещена с пометкой «Рублевка». Собчак заявила, что сама она - человек верующий, но невоцерковленный, и искренне не понимает, что такого неприемлемого произошло. Ведь у них с мужем было отличное настроение после праздников - почему же не выразить его таким образом? Ксения подчеркнула, что, во-первых, они не заходили на территорию храма, а, во-вторых, кто сказал, что церковь являет собой образ страданий, а не радости?

Участие в предвыборной гонке вынудило Собчак практически забросить воспитание своего сына Платона, времени на которого у кандидата в президенты практически не осталось. Мальчик почти все время проводит с бабушкой, Людмилой Нарусовой, для которой он был очень долгожданным внуком. На помощь теще также периодически приходит зять, Максим Виторган. А Ксения Анатольевна в это время ездит по разным регионам страны, открывает предвыборные штабы один за другим и ведет с народом постоянный диалог об актуальных проблемах. Наведываясь в Москву, молодая мама старается уделять своему сыну все свободное время, жертвуя даже собственным сном.Кстати, в процессе предвыборной кампании Собчак даже съездила на Бали, чтобы встретиться с возможным спонсором, который, по информации от достоверного источника, является ее «знакомым миллионером». Имени спонсора названо не было.Напомним, что разрешение на участие в президентских выборах Ксения Собчак получила 26 декабря 2017 года, а сам референдум состоится 18 марта 2018 года.