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НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

От Редактора

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

НЛО продолжают «выходить из тени».

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| | In your head, Zombie! 46-летняя солистка The Cranberries Долорес О’Риордан скончалась в Лондоне

In your head, Zombie! 46-летняя солистка The Cranberries Долорес О’Риордан скончалась в Лондоне

Вчера, 21:11
В студии в Лондоне 46-летняя Долорес О’Риордан умерла во время работы над новой композицией. Причина смерти исполнительницы не сообщается.

In your head, Zombie! 46-летняя солистка The Cranberries Долорес О’Риордан скончалась в Лондоне

 

Представитель О’Риордан информирует о том, что смерть исполнительницы стала внезапной. Родственники певицы не озвучивают подробности и причины ухода из жизни 46-летней знаменитости, сообщая этим собственное право на сохранение конфиденциальности фактов, касающихся личной жизни.

Долорес О’Риордан вошла в состав The Cranberries в качестве солистки в 1990 году, а, благодаря творческой деятельности в следующие десять лет, заслужила признание поклонников по всеми миру. Одной из наиболее запоминающихся композиций считают «Zombie», остающуюся хитом по сей день.
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