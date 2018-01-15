In your head, Zombie! 46-летняя солистка The Cranberries Долорес О’Риордан скончалась в Лондоне

В студии в Лондоне 46-летняя Долорес О’Риордан умерла во время работы над новой композицией. Причина смерти исполнительницы не сообщается.

Представитель О’Риордан информирует о том, что смерть исполнительницы стала внезапной. Родственники певицы не озвучивают подробности и причины ухода из жизни 46-летней знаменитости, сообщая этим собственное право на сохранение конфиденциальности фактов, касающихся личной жизни.Долорес О’Риордан вошла в состав The Cranberries в качестве солистки в 1990 году, а, благодаря творческой деятельности в следующие десять лет, заслужила признание поклонников по всеми миру. Одной из наиболее запоминающихся композиций считают «Zombie», остающуюся хитом по сей день.