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| | Мэл Гибсон прогулялся в магазин с сыном молодой любовницы

Мэл Гибсон прогулялся в магазин с сыном молодой любовницы

Вчера, 20:32
62-летний актер Мэл Гибсон впервые был замечен на публике с сыном от молодой любовницы Ларсом. Мальчику в скором времени должно исполниться один год.

Мэл Гибсон прогулялся в магазин с сыном молодой любовницы

 

Не так давно Мэл Гибсон был в первый раз замечен папарацци на шоппинге вместе с его сыном Ларсом и матерью мальчика, любовницей 62-летнего актера Розалиндой Росс. Поклонники считают, что Гибсон с трудом справляется со своей ролью отца.

Фото, которым располагают СМИ, не позволяет хорошо рассмотреть сына звезды. Тем не менее, внимательные фанаты, проанализировав и сравнив фото отца и сына, сошлись на мнении, что Ларс больше похож на Гибсона, чем на 27-летнюю мать – мальчик унаследовал ярко-голубой цвет глаз актера.

Мэл Гибсон прогулялся в магазин с сыном молодой любовницы

 

Ранее Гибсон сам делился с публикой фотографий сына, когда тому было 5 месяцев. На том фото Ларса нарядили в своеобразный комбинезон, напоминающий по расцветке смокинг с галстуком-бабочкой.

Сын от Росс стал девятым ребенком актера. Семь старших детей ему родила экс-супруга, в браке с которой он провел 31 год, а матерью восьмого ребенка стала Оксана Григорьва, с которой Гибсон расстался со скандалом восемь лет назад.
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