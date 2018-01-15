Мэл Гибсон прогулялся в магазин с сыном молодой любовницы

62-летний актер Мэл Гибсон впервые был замечен на публике с сыном от молодой любовницы Ларсом. Мальчику в скором времени должно исполниться один год.

Не так давно Мэл Гибсон был в первый раз замечен папарацци на шоппинге вместе с его сыном Ларсом и матерью мальчика, любовницей 62-летнего актера Розалиндой Росс. Поклонники считают, что Гибсон с трудом справляется со своей ролью отца.Фото, которым располагают СМИ, не позволяет хорошо рассмотреть сына звезды. Тем не менее, внимательные фанаты, проанализировав и сравнив фото отца и сына, сошлись на мнении, что Ларс больше похож на Гибсона, чем на 27-летнюю мать – мальчик унаследовал ярко-голубой цвет глаз актера.

Ранее Гибсон сам делился с публикой фотографий сына, когда тому было 5 месяцев. На том фото Ларса нарядили в своеобразный комбинезон, напоминающий по расцветке смокинг с галстуком-бабочкой.Сын от Росс стал девятым ребенком актера. Семь старших детей ему родила экс-супруга, в браке с которой он провел 31 год, а матерью восьмого ребенка стала Оксана Григорьва, с которой Гибсон расстался со скандалом восемь лет назад.