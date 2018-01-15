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| | Наталья Штурм пожаловалась на грабительские налоги в Испании

Наталья Штурм пожаловалась на грабительские налоги в Испании

Вчера, 19:45
Российская певица Наталья Штурм приобрела квартиру в Испании, но вместо радости эта покупка доставила солистке головную боль на новогодние праздники. Об инциденте вокалистка рассказала журналистам в интервью.

Наталья Штурм пожаловалась на грабительские налоги в Испании

 

Наталье Штурм пришлось повторно оплачивать кадастровый налог, так как деньги своевременно не дошли до адресата. Исполнительница получила письмо из Испании прямо под Новый год и отправилась в эту теплую страну, дабы решить создавшиеся проблемы. В праздничные дни службы не работали, поэтому артистке пришлось ждать. Каждый день просрочки стоил даме чересчур дорого, так начислялся штраф за несвоевременную оплату. Правозащитник, отстаивающий интересы Штурм, рекомендовал женщине обратиться с заявлением в суд, но она решила вопрос мирным путем.

На один момент певица отчаялась и хотела отказаться от покупки квартиры в Испании. Дочь Натальи Штурм уговорила мать купить недвижимость в этой стране. В итоге солистка советует всем россиянам не приобретать жилье в Испании, а брать в аренду на время отдыха, иначе можно столкнуться с непредвиденными сложностями.
Домбровский Сергей
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