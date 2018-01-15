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Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

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НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

От Редактора

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

НЛО продолжают «выходить из тени».

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| | «Дочь всё видит и слышит»: Поклонники Даны Борисовой шокированы истинным лицом кумира, которое открылось на новом шоу

«Дочь всё видит и слышит»: Поклонники Даны Борисовой шокированы истинным лицом кумира, которое открылось на новом шоу

Вчера, 19:39
Дана Борисова стала главной героиней шоу «На самом деле», где показала своё настоящее «Я». Поклонникам оно не понравилось.

«Дочь всё видит и слышит»: Поклонники Даны Борисовой шокированы истинным лицом кумира, которое открылось на новом шоу

 

Дана Борисова всё никак не может отбелить своё имя от грязной истории с наркотиками. На очередном шоу, которое посетила телеведущая, пытаясь объясниться, Дану обвинили в наркомании, депрессии и признали у неё наличие суицидальных мыслей. На все выпады специалистов и экспертов телеведущая изо всех сил старалась ответить сдержанно, но её уверенно «хоронили» в прошлом. Делал это даже Рустам Солнцев, смысл появления которого не поняли даже самые придирчивые зрители. Очевидно, что Борисова не выдержала давления и была вынуждена предстать перед зрителями в образе, в котором ей действительно удобно. Они подвели итог тезисом, что Таиланд и реабилитация не выбили из телеведущей замашек звёздности.

«Дочь всё видит и слышит»: Поклонники Даны Борисовой шокированы истинным лицом кумира, которое открылось на новом шоу

 

С первых секунд стало ясно, что Дана Борисова не сможет сдержаться и даст волю настоящим чувствам. В Instagram теледивы сразу ринулись фанаты, у которых таилась надежда понять первопричину поведения кумира. «Опять двадцать пять! Как не надоело по шоу ходить», - взывают к разуму матери подписчики. Именно к этой личности зачастую и обращаются посетители профиля звезды. Ранее, перед Новым годом, Дана поделилась, что со своей дочерью проводит намного больше времени. В то же время она отмечала, что в поведении девочки всё больше усиливается отвращение и пренебрежение отношениями с мамой. Неравнодушные фанаты смогли отыскать ответ. Они твёрдо уверены, что Дана повторяется ошибки своей матери и имеет право винить только себя в том, что родной ребёнок от неё отворачивается. «Дана, ты писала, что с мамой помирилась, а сама опять её унизила на передаче. Позор. А потом обижаешься на дочь, а ведь она всё видит и слышит, и дети в школе говорят.»

«Дочь всё видит и слышит»: Поклонники Даны Борисовой шокированы истинным лицом кумира, которое открылось на новом шоу

 

Постоянные выкрики и бесстыдное неуважение к другим отвернули от Дианы многих преданных сторонников. Они с удовольствием давали ей знать, что переключают канал или отписываются от страницы. Признание о финансовом «здоровье» только подлило масло в огонь. Дана оправдалась за попытку самоубийства, нестабильную психику и социальное положение платьем, цена которого составила, по её словам, 100 тысяч рублей. Теперь зрители ожидают от Борисовой ответ, зачем и для кого она устраивала цирк со святой мученицей, если вся святость заканчивается на показном целовании молитв.
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