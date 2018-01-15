«Дочь всё видит и слышит»: Поклонники Даны Борисовой шокированы истинным лицом кумира, которое открылось на новом шоу

Дана Борисова стала главной героиней шоу «На самом деле», где показала своё настоящее «Я». Поклонникам оно не понравилось.

Дана Борисова всё никак не может отбелить своё имя от грязной истории с наркотиками. На очередном шоу, которое посетила телеведущая, пытаясь объясниться, Дану обвинили в наркомании, депрессии и признали у неё наличие суицидальных мыслей. На все выпады специалистов и экспертов телеведущая изо всех сил старалась ответить сдержанно, но её уверенно «хоронили» в прошлом. Делал это даже Рустам Солнцев, смысл появления которого не поняли даже самые придирчивые зрители. Очевидно, что Борисова не выдержала давления и была вынуждена предстать перед зрителями в образе, в котором ей действительно удобно. Они подвели итог тезисом, что Таиланд и реабилитация не выбили из телеведущей замашек звёздности.

С первых секунд стало ясно, что Дана Борисова не сможет сдержаться и даст волю настоящим чувствам. В Instagram теледивы сразу ринулись фанаты, у которых таилась надежда понять первопричину поведения кумира. «Опять двадцать пять! Как не надоело по шоу ходить», - взывают к разуму матери подписчики. Именно к этой личности зачастую и обращаются посетители профиля звезды. Ранее, перед Новым годом, Дана поделилась, что со своей дочерью проводит намного больше времени. В то же время она отмечала, что в поведении девочки всё больше усиливается отвращение и пренебрежение отношениями с мамой. Неравнодушные фанаты смогли отыскать ответ. Они твёрдо уверены, что Дана повторяется ошибки своей матери и имеет право винить только себя в том, что родной ребёнок от неё отворачивается. «Дана, ты писала, что с мамой помирилась, а сама опять её унизила на передаче. Позор. А потом обижаешься на дочь, а ведь она всё видит и слышит, и дети в школе говорят.»

Постоянные выкрики и бесстыдное неуважение к другим отвернули от Дианы многих преданных сторонников. Они с удовольствием давали ей знать, что переключают канал или отписываются от страницы. Признание о финансовом «здоровье» только подлило масло в огонь. Дана оправдалась за попытку самоубийства, нестабильную психику и социальное положение платьем, цена которого составила, по её словам, 100 тысяч рублей. Теперь зрители ожидают от Борисовой ответ, зачем и для кого она устраивала цирк со святой мученицей, если вся святость заканчивается на показном целовании молитв.