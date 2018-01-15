Шурыгина с высокой температурой пришла на "Пусть говорят"

Диана Шурыгина появилась 15 января на передаче «Пусть говорят» с температурой и кашлем. В результате реакция на поставленные вопросы была совсем другой, которую ожидали зрители.

Параллельно с «Прямым эфиром» на канале «Россия 1» вышла программа «Пусть говорят», в рамках которой Диана Шурыгина прокомментировала заявления Сергея Семёнова, обвинённого в её изнасиловании. На странице Шурыгиной накануне появилось сообщение, в котором она извинилась перед подписчиками за отсутствие новых публикаций, заявив, что просто заболела сильно.

Вещий Олег

У неё начался жар и сильный кашель. В таком состоянии Шурыгина принимала участие в съёмках «Пусть говорят» с Дмитрием Борисовым. Она не захотела идти к Андрею Малахову в студию, потому что он, по словам её матери, стал заступаться за Семёнова, которого спустя год тюремного заключения выпустили на свободу. Поклонники Шурыгиной считают, что вся реакция на «Пусть говорят» была вызвана температурой и головной болью.В частности, девушка заявила, что ей всё равно на мнение окружающих, а своё поведение она считает нормальным. Кроме того, Шурыгина призвала Семёнова покаяться за изнасилование. Сам же обвиняемый не желает признавать свою вину.