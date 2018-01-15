Фото экс-девушки Леонардо ди Каприо отказались печатать в журнале из-за полноты

Супермодель из Дании Нина Агдал, которая весной прошлого года рассталась с голливудским актером Леонардо ди Каприо, сообщила своим поклонникам в Instagram о том, что ее фотографию отказались печатать в журнале, обвинив в чрезмерной полноте.

Нина Агдал не собирается меняться, она много времени проводит в спортивном зале и считает свою фигуру идеальной для 25-летней девушки. По словам модели, она никогда не славилась худобой. Дама обожает спорт и хочет оставаться здоровой. Представители журнала заявили, что формы Агдал не подходят под типаж публикации, им нужны более стройные девушки.

Домбровский Сергей

Суперомодель из Дании потратила много сил ради съемок, поскольку ей показался привлекательным новый проект. Все старания дамы оказались напрасными. Агдал не намерена садиться на изнуряющую диету для того, чтобы выглядеть как «высушенная селедка». Женщина является сторонницей активного образа жизни и для нее наивысшим приоритетом является здоровье. Ранее Агдал встречалась с Леонардо ди Каприо год, но их отношения ухудшились, и пара решила расстаться.