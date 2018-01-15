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НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

От Редактора

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НЛО продолжают «выходить из тени».

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| | Фото экс-девушки Леонардо ди Каприо отказались печатать в журнале из-за полноты

Фото экс-девушки Леонардо ди Каприо отказались печатать в журнале из-за полноты

Вчера, 18:37
Супермодель из Дании Нина Агдал, которая весной прошлого года рассталась с голливудским актером Леонардо ди Каприо, сообщила своим поклонникам в Instagram о том, что ее фотографию отказались печатать в журнале, обвинив в чрезмерной полноте.

Фото экс-девушки Леонардо ди Каприо отказались печатать в журнале из-за полноты

 

Нина Агдал не собирается меняться, она много времени проводит в спортивном зале и считает свою фигуру идеальной для 25-летней девушки. По словам модели, она никогда не славилась худобой. Дама обожает спорт и хочет оставаться здоровой. Представители журнала заявили, что формы Агдал не подходят под типаж публикации, им нужны более стройные девушки.

Фото экс-девушки Леонардо ди Каприо отказались печатать в журнале из-за полноты

 

Суперомодель из Дании потратила много сил ради съемок, поскольку ей показался привлекательным новый проект. Все старания дамы оказались напрасными. Агдал не намерена садиться на изнуряющую диету для того, чтобы выглядеть как «высушенная селедка». Женщина является сторонницей активного образа жизни и для нее наивысшим приоритетом является здоровье. Ранее Агдал встречалась с Леонардо ди Каприо год, но их отношения ухудшились, и пара решила расстаться.
Домбровский Сергей
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