В «ВКонтакте» можно купить комплект постельного белья, на котором спал рэпер Pharaon

Один из отелей Серпухова выставил в социальную сеть «ВКонтакте» полный комплект использованного постельного белья рэпера Глеба Голубина (Pharaon). Белье будет продано с аукциона, ставка на лот сейчас составляет 100 тысяч рублей.

Отель из Серпухова, где ранее выступал известный российский рэпер Глеб Голубин, решил заработать на именитом госте. В «Корстон-Серпухов», где выступал и ночевал певец, выставили на продажу его постельное белье.Совершить покупку поклонники творчества 21-летнего рэпера смогут через социальную сеть «ВКонтакте». Сейчас торги еще не закончились, и поучаствовать в аукционе может каждый пользователь. Как сообщают организаторы продажи, ставки на белье Pharaon уже перевалили через сумму 100 тысяч рублей. При этом, они не сообщают, когда закончится торговля.Также неизвестно куда пойдут деньги с продажи белья известного рэпера. С большой вероятностью, они уйдут в карман владельцу отеля или в бюджет заведения. Pharaon еще никак не прокомментировал продажу постели, на которой он спал.