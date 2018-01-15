Джеймс Франко рассказал, как совращать девочек

В книге Джеймса Франко «Анонимные актеры» нашли инструкцию по совращению малолетних поклонниц. Актер рассказал о своих любимых методах.

Виктория Озерова

Книга Джеймса Франко «Анонимные актеры» спустя пять лет после выхода привлекла внимание прессы. В своем творении актер рассказал о методах совращения юных поклонниц. В разделе «Расскажи правду» артист пишет, что благодаря популярности у него есть каждый вечер новая партнерша. Франко признается, что у него был секс почти с каждой коллегой по съемочной площадке и со многими поклонницами. Он нашел способ как прилюдно заполучить контакты понравившейся девушки: он просто просил «маленьких девочек», сфотографировавшихся с ним, прислать ему снимок на почту. Также актер отмечает, что девушки обычно соглашались с ним переспать не один раз.Недавно Франко обвинили в попытке совращения несовершеннолетней, после чего о подобном заявили еще пять девушек. Свою книгу актер назвал вымыслом.