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| | Джеймс Франко рассказал, как совращать девочек

Джеймс Франко рассказал, как совращать девочек

Вчера, 18:08
В книге Джеймса Франко «Анонимные актеры» нашли инструкцию по совращению малолетних поклонниц. Актер рассказал о своих любимых методах.

Джеймс Франко рассказал, как совращать девочек

 

Книга Джеймса Франко «Анонимные актеры» спустя пять лет после выхода привлекла внимание прессы. В своем творении актер рассказал о методах совращения юных поклонниц. В разделе «Расскажи правду» артист пишет, что благодаря популярности у него есть каждый вечер новая партнерша. Франко признается, что у него был секс почти с каждой коллегой по съемочной площадке и со многими поклонницами. Он нашел способ как прилюдно заполучить контакты понравившейся девушки: он просто просил «маленьких девочек», сфотографировавшихся с ним, прислать ему снимок на почту. Также актер отмечает, что девушки обычно соглашались с ним переспать не один раз.

Недавно Франко обвинили в попытке совращения несовершеннолетней, после чего о подобном заявили еще пять девушек. Свою книгу актер назвал вымыслом.
Виктория Озерова
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