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| | «Ушла в запой». Поклонники Бузовой попросили помощи у Борисовой

«Ушла в запой». Поклонники Бузовой попросили помощи у Борисовой

Вчера, 18:08
Известная исполнительница Ольга Бузова на днях отправилась в солнечный Таиланд, о чем рассказала своим фанатам через микроблог. Однако пользователи серьезно обеспокоены эмоциональным состоянием артистки, ведь в последних кадрах Ольга то и дело появляется со спиртным, и комментаторы предположили, что звезда ушла в запой.

«Ушла в запой». Поклонники Бузовой попросили помощи у Борисовой

 

На странице Бузовой уже несколько снимков и историй подряд намекают на депрессию в глубине души певицы. Артистка фотографируется с бокалами вина, а также с другим спиртным, а в некоторых исчезающих со временем видеозаписях она и вовсе ведет себя не совсем адекватно, произносит нелепые фразы, и наблюдается факт того, что у Ольги заплетается язык. Поклонники серьезно встревожены, и в комментариях к снимкам появилось множество обращений, касающихся алкогольной зависимости и неправильного поведения.

Фанаты пишут, что Бузовой не стоит вести себя подобным образом, ведь она уже стала похожа на алкоголичку. Некоторые подчеркнули, что срочно нужно звать на помощь телеведущую Дану Борисову, которая оправилась и прошла курс лечения от наркозависимости. Тем не менее, ответа Ольги на данные обращения не последовало, и знаменитость наслаждается отдыхом в солнечном и теплом месте планеты. На последних кадрах звезда также засветилась с комиком и актером Тимуром Батрутдиновым в обнимку, и провокационное фото начали обсуждать подписчики Ольги. Многие считают, что артисты просто проводят вместе отпуск в одном месте.

«Ушла в запой». Поклонники Бузовой попросили помощи у Борисовой

 

Как известно, накануне бывший супруг Бузовой футболист Дмитрий Тарасов все же решился связать себя узами брака с моделью Анастасией Костенко, и по этому поводу могла начать переживать заново расстроенная и брошенная певица. Однако, сама Ольга ни слова не писала об этой ситуации, но поклонники подозревают, что молча и без предупреждения артистка и вправду может уйти в длительный запой. Более того, поклонник Бузовой с телепроекта «Дом-2» сильно разочаровал звезду, которая могла возложить надежды на кавалера относительно новых отношений.

«Ушла в запой». Поклонники Бузовой попросили помощи у Борисовой

 

Ранее агенты исполнительницы признались, что у артистки появился тайный и обеспеченный поклонник, который подарил ей 3300 роз благодаря своему помощнику. Пока не известно, произошла ли встреча загадочного мужчины и Бузовой, но сама она предпочитает больше не выставлять напоказ свою личную жизнь, и подробностей об ухажере фанатам не сообщает.
Анна Лисичкина
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