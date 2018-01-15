Лауреат «Золотого глобуса» отреагировал на обвинения в домогательствах

Азиз Ансари, получивший в январе этого года премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший актер» за фильм «Мастер на все руки», отреагировал на обвинения в сексуальных домогательствах.

Домбровский Сергей

По словам Ансари, он просто неправильно трактовал поведение дамы, так как думал, что любовные игры проходят по обоюдному согласию. Актер извинился за свое поведение и в телефонном режиме связался с девушкой, обвиняющей его в непристойном поведении. Женщина рассказала обо всем журналистам после того, как Ансари появился на церемонии вручения «Золотого глобуса» со значком, свидетельствующим о его отрицательном отношении к мужчинам, которые домогаются дам не получив их согласия.Инцидент произошел в прошлом году на церемонии награждения премии «Эмми». Там молодые люди познакомились. После непринужденной беседы Ансари пригласил девушку домой, где начал приставать. Дама не хотела заниматься любовью со своим новым знакомым, но мужчина настаивал. В итоге девушка еле вырывалась из его рук, вызывала такси у ехала.