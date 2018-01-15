Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

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Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

Ложное ЧП на Гавайях.

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

От Редактора

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

НЛО продолжают «выходить из тени».

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| | Свекровь Светланы Пермяковой против её венчания с мужем

Свекровь Светланы Пермяковой против её венчания с мужем

Вчера, 17:40
Актриса Светлана Пермякова пришла на ток-шоу к Борису Корчевникову вместе с дочерью и молодым супругом. Женщина без утайки рассказала о всех секретах своей личной жизни, а также о своей карьере и сложностях в семье.

Свекровь Светланы Пермяковой против её венчания с мужем

 

Пермякова отметила, что несмотря на то, что они с мужем уже давно в браке, отношения со свекровью у неё так и не смогли сложиться. Мать супруга решительно настроена против Светланы и считает, что женщина в возрасте не подходит её сыну, даже невзирая на то, что у пары есть маленькая дочь Варя. Светлана охотно рассказала всей студии о секретах своего успеха, а также не скрывала трудностей актёрской жизни и подъёма по карьерной лестнице.

Актриса хочет повенчаться со своим супругом Максимом. К этому решению она шла долго, однако уже дозрела до такого ответственного шага.
Валерия Голицына
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