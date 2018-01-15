Свекровь Светланы Пермяковой против её венчания с мужем

Актриса Светлана Пермякова пришла на ток-шоу к Борису Корчевникову вместе с дочерью и молодым супругом. Женщина без утайки рассказала о всех секретах своей личной жизни, а также о своей карьере и сложностях в семье.

Валерия Голицына

Пермякова отметила, что несмотря на то, что они с мужем уже давно в браке, отношения со свекровью у неё так и не смогли сложиться. Мать супруга решительно настроена против Светланы и считает, что женщина в возрасте не подходит её сыну, даже невзирая на то, что у пары есть маленькая дочь Варя. Светлана охотно рассказала всей студии о секретах своего успеха, а также не скрывала трудностей актёрской жизни и подъёма по карьерной лестнице.Актриса хочет повенчаться со своим супругом Максимом. К этому решению она шла долго, однако уже дозрела до такого ответственного шага.