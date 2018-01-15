Анжелика Варум и Леонид Агутин отмечают 20-летие совместной жизни

Анжелика Варум и Леонид Агутин трогательно поздравили друг друга в Instagram с 20-летием совместной жизни. История пары началась 15 января 1998 года.

Виктория Озерова

20 лет назад между артистами Анжеликой Варум и Леонидом Агутиным пробежала искра, так начались их отношения. С тех пор пара неоднократно то расходилась, то сходилась снова. Последний слух о расставании звезд прошел только в прошедшем году, но вот сегодня пара отмечает 20-летие совместной жизни, несмотря на все испытания чувств. Леонид Агутин первым поздравил супругу в Instagram со столь важным событием в стихах, использовав при этом нежное обращение «девочка моя», которое очень тронуло Анжелику. Варум в свою очередь написала поздравление супругу, также употребив обращение «мой мальчик».Поклонники оценили нежные слова супругов и поздравили их с важной датой. Пользователи пожелали паре долгих лет совместной жизни и никогда не переставать любить друг друга.