Киркоров и Варнава "засветились" в Майами: Обнародованы подробности звездного отдыха

Известный исполнитель Филипп Киркоров в последнее время просто разбаловал своих поклонников новыми кадрами, один за одним появляющимися в микроблоге артиста. Однако одна из фотографий привлекла намного больше внимания, чем все остальные снимки, ведь на ней поп-король изображен с шоу-дивой Екатериной Варнавой, а также певцом Сергеем Лазаревым и другими знаменитостями.

На странице Киркорова снимок появился несколько часов назад, и стало понятно, что на отдыхе в Майами Филипп встретился уже со многими соотечественниками. Как рассказал сам исполнитель, он посетил выступление российской юмористической команды Comedy Woman, где от души посмеялся и смог расслабиться. После концерта Киркоров снялся вместе с Варнавой, Лазаревым и другими, а позднее рассказал о своих впечатлениях от просмотренного шоу. Исполнитель считает, что юмористы «порвали» зрительный зал и заставили гостей программы расшевелиться.Как выяснилось ранее, уже более двух недель артист вместе с детьми улетел за границу, где и решил встретить Новый год, а вместе с ним в другую страну отправился звездный коллега Игорь Николаев, а также другие артисты. В Майами знаменитый певец встретился с коллегой Кристиной Орбакайте, что можно понять исходя из опубликованных фотографий. По словам Киркорова, каникулы уже подходят к концу, однако об этом думать пока не хочется, и для него, а также детей, впечатлений было получено по максимуму.

Киркоров поведал, что с малышами он посетил Диснейленд, и такой подарок он давно хотел сделать дочери и сыну. Звездные наследники смогли пообщаться со многими мультяшными и сказочными героями, а в целом их будни были максимально насыщенными. Исполнитель периодически оставлял своих детишек дома и посещал кинотеатры, концертные залы, а также другие мероприятия, и на многих из них был в сопровождении Кристины Орбакайте. Певица также публиковала на своей странице совместные снимки с Филиппом, и можно понять, что между звездами сохранились теплые взаимоотношения.

Анна Лисичкина

Не так давно в микроблоге юмориста Максима Галкина появилось видео, на котором был снят визит Киркорова к семье Примадонны. Шоумен в очередной раз показал, что относится к певцу хорошо, но ему все же не стоит претендовать на место в сердце Аллы Борисовны, которая уже давно стала женой Галкина. Тем не менее, шуточное видео не оставило равнодушным пользователей в сети и они поблагодарили Максима за хорошее отношение к бывшему поклоннику Пугачевой, а также за то, что певец может приходить в дом знаменитостей, как родной человек.