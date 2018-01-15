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НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

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НЛО продолжают «выходить из тени».

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| | «Синтоловый качок» Кирилл Терёшин принялся увеличивать губы

«Синтоловый качок» Кирилл Терёшин принялся увеличивать губы

Вчера, 17:08
Фрик из Пятигорска Кирил Терёшин совершил над собой новую трансформацию: парень впервые сделал процедуру по увеличению губ.

«Синтоловый качок» Кирилл Терёшин принялся увеличивать губы

 

Об этом Кирилл сам сообщил в социальных сетях. «Качок» также подкрепил записи фотографиями во время процедуры и после неё. Как рассказали журналисты VladTime, антифанаты продолжили в комментариях оскорблять парня, называя «баба-мужиком». Некоторые поспешили узнать, что попадёт в руки специалистам следующим: нос, грудь или плечи.

«Синтоловый качок» Кирилл Терёшин принялся увеличивать губы

 

Пользователи соцсетей саркастично отметили, что размер губ не очень изменился, и можно было бы ещё «6 литров синтола залить». И «руки-базуки» их услышали: Кирилл Терёшин признался, что увеличит губы ещё на два размера. Напомним, что на выходных парень озадачил как критиков, так и поклонников, представ перед ними в макияже чёрных цветов.
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