«Синтоловый качок» Кирилл Терёшин принялся увеличивать губы

Фрик из Пятигорска Кирил Терёшин совершил над собой новую трансформацию: парень впервые сделал процедуру по увеличению губ.

Об этом Кирилл сам сообщил в социальных сетях. «Качок» также подкрепил записи фотографиями во время процедуры и после неё. Как рассказали журналисты VladTime, антифанаты продолжили в комментариях оскорблять парня, называя «баба-мужиком». Некоторые поспешили узнать, что попадёт в руки специалистам следующим: нос, грудь или плечи.

Пользователи соцсетей саркастично отметили, что размер губ не очень изменился, и можно было бы ещё «6 литров синтола залить». И «руки-базуки» их услышали: Кирилл Терёшин признался, что увеличит губы ещё на два размера. Напомним, что на выходных парень озадачил как критиков, так и поклонников, представ перед ними в макияже чёрных цветов.