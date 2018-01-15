Контакты с женщинами и комплексы: Киркоров лишился невинности в 13 лет

Киркоров поделился воспоминаниями о первом сексуальном опыте.





Филипп Киркоров в интервью во время церемонии «Золотой граммофон» признался, в каком возрасте получил первый сексуальный опыт. По словам певца, это произошло в 13 лет и именно в том возрасте человек начинает что-то понимать в жизни и решения являются осознанными. Филипп Киркоров в интервью во время церемонии «Золотой граммофон» признался, в каком возрасте получил первый сексуальный опыт. По словам певца, это произошло в 13 лет и именно в том возрасте человек начинает что-то понимать в жизни и решения являются осознанными.





Филипп Киркоров рассказал, что до 10 лет вовсе не задумывался о жизни и о будущем. Это детский возраст, который можно сравнить с младенчеством. Настоящее понимание происходящего происходит не ранее 13 лет, считает артист. Именно в этом возрасте наступает идеальный момент для первого сексуального опыта. Киркоров добавил, что безусловно, все индивидуальны, но у него было именно так. И с первым сексом лучше не затягивать, так как в подростковом возрасте может развиться комплекс неполноценности. А получив какой-никакой опыт, контактировать с противоположным полом будет легче и можно избежать многих комплексов.





Филипп Киркоров также рассказала, что не любит вспоминать события прошлого и редко задумывается о будущем. Лучше всего, когда живешь сегодняшним днем, просыпаешься каждое утро здоровым, считает певец. Артист отмечает, что молодому поколению тяжело осознать всю ценность настоящего момента, и они часто переживают о прошлом, тем самым не замечая всей полноты жизни. По словам Киркорова, то о чем он говорит, могут понять только люди, достигшие 50-летнего возраста. Филипп Киркоров также рассказала, что не любит вспоминать события прошлого и редко задумывается о будущем. Лучше всего, когда живешь сегодняшним днем, просыпаешься каждое утро здоровым, считает певец. Артист отмечает, что молодому поколению тяжело осознать всю ценность настоящего момента, и они часто переживают о прошлом, тем самым не замечая всей полноты жизни. По словам Киркорова, то о чем он говорит, могут понять только люди, достигшие 50-летнего возраста.





Тем временем подписчики Филиппа Киркорова обсуждают в Instagram его снимок с Екатериной Варнавой и Сергеем Лазаревым. Поп-король отправился на зимние каникулы в Майами, где провел праздники со своими детьми, сыном Мартином и дочерью Аллой-Викторией. Он посетил концерт Comedy Women, который, по его словам, «разбудил сонное Майами». В комментарии к снимку Киркоров написал, что каникулы проходят очень весело и, к сожалению, скоро закончатся. Но певец не думает об этом, а просто наслаждается общением со своими друзьями и детьми.





Подписчики пожелали артисту отличного отпуска и отметили, что он отдыхает с очень веселой компанией. Поклонники посоветовали хоть раз отпраздновать Новый год в Москве, и поблагодарили артиста за то, что он не забывает делиться счастливыми моментами своей жизни, так как таким образом он дарит поклонникам положительную энергию и заряжает позитивом. Подписчики пожелали артисту отличного отпуска и отметили, что он отдыхает с очень веселой компанией. Поклонники посоветовали хоть раз отпраздновать Новый год в Москве, и поблагодарили артиста за то, что он не забывает делиться счастливыми моментами своей жизни, так как таким образом он дарит поклонникам положительную энергию и заряжает позитивом.

Ольга Майская