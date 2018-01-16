Катрин Денев извинилась перед жертвами сексуального насилия

Французская актриса Катрин Денев принесла извинения жертвам сексуальных домогательств за свое противоречивое обращение, в котором она вступается за мужчин и их право приставать к женщинам. Актриса, однако, продолжает настаивать на том, что не разделяет общего «менталитета стаи» и продолжит выступать против него.

Денев, спустя неделю после публикации подписанного ею обращения французскими СМИ о защите прав мужчин, утверждает, что ни в коем случае не хотела оскорбить жертв сексуальных домогательств. Ее открыто письмо появилось на официальном сайте Liberation.

Актриса утверждает, что в письме, которое было подписано десятками других француженок, нет оправдания для изнасилований и сексуальных домогательств, но есть осуждение упомянутого выше «менталитета стаи», который и привел к серьезным последствиям, после которых людей увольняли с работ и травили в СМИ. Речь идет о сотнях бездоказательных обвинениях, которые публиковали якобы «жертвы харрасмента», уточнила Денев.

Николай Офицеров