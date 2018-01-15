«Дом-2»: Лилия Четрару уменьшила губы следом за Лерой Фрост

Лилия Четрару в личном профиле в Instagram порадовала поклонников своими новыми изменениями во внешности. На днях девушка осмелилась пойти к косметологу и привести в порядок свои губы, уменьшив их и сделав более натуральными. Некоторые фанаты «Дом-2» посчитали, что Четрару явно повторила за Лерой Фрост, которая также публично объявила, что уменьшила губы.
Поклонники же Лилии оценили внешнее преображение девушки: «Класс! Не увеличивай больше», «Такая хорошенькая сразу стала. Зачем вообще эти губища ненатуральные?», «С губами теперь все в порядке», «Лучше стало», «У неё с боку уточкой не красиво смотрелись губы, теперь все красиво».