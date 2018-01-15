«Дом-2»: Лилия Четрару уменьшила губы следом за Лерой Фрост

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Лилия Четрару, которая недавно покинула телестройку, на днях сообщила, что уменьшила себе неестественные губы. Поклонники посчитали, что девушка повторила за Лерой Фрост, которая ранее также сделала свои губы меньше.

Светлана Славянская

Лилия Четрару в личном профиле в Instagram порадовала поклонников своими новыми изменениями во внешности. На днях девушка осмелилась пойти к косметологу и привести в порядок свои губы, уменьшив их и сделав более натуральными. Некоторые фанаты «Дом-2» посчитали, что Четрару явно повторила за Лерой Фрост, которая также публично объявила, что уменьшила губы.Поклонники же Лилии оценили внешнее преображение девушки: «Класс! Не увеличивай больше», «Такая хорошенькая сразу стала. Зачем вообще эти губища ненатуральные?», «С губами теперь все в порядке», «Лучше стало», «У неё с боку уточкой не красиво смотрелись губы, теперь все красиво».