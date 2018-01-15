Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

Мнения

Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

Ложное ЧП на Гавайях.

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

От Редактора

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

НЛО продолжают «выходить из тени».

Сюжеты :

In your head, Zombie! 46-летняя солистка The Cranberries Долорес О’Риордан скончалась в Лондоне «Дочь всё видит и слышит»: Поклонники Даны Борисовой шокированы истинным лицом кумира, которое открылось на новом шоу «Синтоловый качок» Кирилл Терёшин принялся увеличивать губы Учёные: Новый тест предсказывает эффективность лечения рака крови Около 1500 людей эвакуированы из–за извержения вулкана в Папуа - Новая Гвинея Анна Семенович поделилась грудью с Галыгиным и Хрусталёвым Фанатам перестала нравиться голая Наталья Рудова Парень, изнасиловавший Шурыгину, станет видеоблогером SpaceX отозвала продажу сувениров спутника Zuma Как россияне помогают Северной Корее строить ядерные ракеты Анастасия Волочкова опять снялась в костюме Евы Уфолог: В появлении НЛО в Мексике виноваты NASA и SpaceX
| | У избитой Мэлом Гибсоном россиянки обнаружили опухоль мозга

У избитой Мэлом Гибсоном россиянки обнаружили опухоль мозга

Вчера, 16:42
Оксана Григорьева, бывшая любовница Мэла Гибсона, пострадавшая от его рукоприкладства, рассказала о страшном диагнозе, поставленном ей врачами - опухоль мозга. Узнать это журналисты смогли из документов, оказавшихся в их распоряжении накануне.
 

У избитой Мэлом Гибсоном россиянки обнаружили опухоль мозга

 

Григорьева признается, что до сих пор не может оправиться от всех тех переживаний, которые выпали ей. Экс-возлюбленная Гибсона жаловалась на то, что ее возмущает агрессивное поведение актера. Согласно полученным документам, у девушки было диагностировано серьезнейшее посттравматическое расстройство. Бывшая любовница австралийского актера и режиссера признается, что небывалый стресс она также перенесла, узнав об образовании в гипофизе.
 
К счастью, опухоль оказалась незлокачественной, однако девушке теперь предстоит пройти весьма дорогостоящий курс лечения, дабы избавиться от образования.
 
Согласно статистике, аденома гипофиза - одно из наиболее часто встречающихся заболеваний железы. В основном, оно встречается у людей возрастом от 30 до 50 лет. У болезни нет явной симптоматики, потому лекарственные препараты порой бесполезны, потому требуется проведение операции.

Николай Офицеров
Новости по теме
Экс-подруга Мела Гибсона Оксана Григорьева подала к актеру новый иск
Экс-подруга Мела Гибсона Оксана Григорьева подала к актеру новый иск

Скандал знаменитого актера Мэла Гибсона и его российской экс-супруги Оксаны Григорьевой продолжается с 2010 года. Женщина, которая смогла выиграть суд в свою

У экс-супруги Марата Башарова Екатерины Архаровой обнаружили опухоль мозга
У экс-супруги Марата Башарова Екатерины Архаровой обнаружили опухоль мозга

Екатерина Архарова, экс-супруга актера Марата Башарова, обратилась к московским докторам с жалобами на шумы в голове, в результате чего у нее диагностировали

Бывшая супруга Гибсона - банкрот
Бывшая супруга Гибсона - банкрот

Бывшая супруга голливудского актера Мела Гибсона, пианистка по образованию Оксана Григорьева подала заявление в суд, в котором она рассказала о своем тяжелом

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости