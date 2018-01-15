У избитой Мэлом Гибсоном россиянки обнаружили опухоль мозга

Оксана Григорьева, бывшая любовница Мэла Гибсона, пострадавшая от его рукоприкладства, рассказала о страшном диагнозе, поставленном ей врачами - опухоль мозга. Узнать это журналисты смогли из документов, оказавшихся в их распоряжении накануне.

Г ригорьева признается, что до сих пор не может оправиться от всех тех переживаний, которые выпали ей. Экс-возлюбленная Гибсона жаловалась на то, что ее возмущает агрессивное поведение актера. Согласно полученным документам, у девушки было диагностировано серьезнейшее посттравматическое расстройство. Бывшая любовница австралийского актера и режиссера признается, что небывалый стресс она также перенесла, узнав об образовании в гипофизе.

К счастью, опухоль оказалась незлокачественной, однако девушке теперь предстоит пройти весьма дорогостоящий курс лечения, дабы избавиться от образования.

Согласно статистике, аденома гипофиза - одно из наиболее часто встречающихся заболеваний железы. В основном, оно встречается у людей возрастом от 30 до 50 лет. У болезни нет явной симптоматики, потому лекарственные препараты порой бесполезны, потому требуется проведение операции.

Николай Офицеров