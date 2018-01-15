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| | Гаянэ Багдасарян поделилась в Instagram интимным видео с голой подругой

Гаянэ Багдасарян поделилась в Instagram интимным видео с голой подругой

Вчера, 16:24
Гаянэ Багдасарян снова удивила своих поклонников в Instagram интимным видео. На этот раз модель снялась в ванной в компании своей подруги, которая также предстала перед камерой в полуголом виде.

Гаянэ Багдасарян поделилась в Instagram интимным видео с голой подругой

 

Гаянэ Багдасарян нисколько не стесняется своего тела. Девушка часто выкладывает в Сеть материалы интимного характера, чем очень радует представителей сильного пола. И на этот раз модель впечатлила пользователей Instagram смелым экспериментом. Гаянэ вместе со своей подругой залезли в ванну полную пены. При этом на девушках было только черное белье, подчеркивающее выдающиеся формы. Модель и ее подруга не стеснялись и игриво танцевали в ванной, демонстрируя свою фигуру.

За стуки ролик просмотрели более 200 тысяч пользователей. Около 30 тысяч поставили отметку «мне нравится». За день видео Гаянэ Багдасарян набрало более 500 восторженных комментариев.
Виктория Озерова
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