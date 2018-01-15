Гаянэ Багдасарян поделилась в Instagram интимным видео с голой подругой

Гаянэ Багдасарян снова удивила своих поклонников в Instagram интимным видео. На этот раз модель снялась в ванной в компании своей подруги, которая также предстала перед камерой в полуголом виде.

Виктория Озерова

Гаянэ Багдасарян нисколько не стесняется своего тела. Девушка часто выкладывает в Сеть материалы интимного характера, чем очень радует представителей сильного пола. И на этот раз модель впечатлила пользователей Instagram смелым экспериментом. Гаянэ вместе со своей подругой залезли в ванну полную пены. При этом на девушках было только черное белье, подчеркивающее выдающиеся формы. Модель и ее подруга не стеснялись и игриво танцевали в ванной, демонстрируя свою фигуру.За стуки ролик просмотрели более 200 тысяч пользователей. Около 30 тысяч поставили отметку «мне нравится». За день видео Гаянэ Багдасарян набрало более 500 восторженных комментариев.