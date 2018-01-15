Алёна Водонаева на Бали радуется тому, что родилась в России

Instagram-дива и ведущая Алёна Водонаева провела медовый месяц на Бали со своим новоиспечённым супругом. Однако отдых подошёл к концу, и девушка решила поделиться со своими подписчиками впечатлениями об отдыхе.

Валерия Голицына

Алёна рассказала об обычаях балийцев и религии. Водонаева поведала, что жители Бали на ночь одевают все статуи богов и духов на улицах в одежду, что бы те могли просыпаться и вершить свои дела, как это им положено. Также ведущая отметила, что балийцы очень добрые люди и им неведомы ненависть, злоба, агрессия. Они очень добрые и терпеливые люди. Водонаева предположила, что даже если оскорбить жителя Бали, он скорее тебе улыбнётся, чем ответит тем же.Однако, невзирая на все эти положительные характеристики, Алёна Водонаева почему-то сказала, что рада тому, что родилась в России. Знаменитость тут же отметила, что они уже собрали чемоданы и готовятся к отлёту домой.