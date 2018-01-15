Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

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Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

Ложное ЧП на Гавайях.

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

От Редактора

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

НЛО продолжают «выходить из тени».

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| | Диана Шурыгина рассказала, как супруг относится к её скандальной славе

Диана Шурыгина рассказала, как супруг относится к её скандальной славе

Вчера, 16:11
Диана Шурыгина в соцсети поделилась с поклонниками подробностями своей личной жизни. Девушка решила ответить на долгожданный вопрос и рассказать, как её законный супруг относится к истории с изнасилованием.

Диана Шурыгина рассказала, как супруг относится к её скандальной славе

 

По словам самой Дианы Шурыгиной, её муж Андрей Шлягин очень любит и оберегает ей от всех сплетен и критикующих комментариев в социальных сетях. Девушка утверждает, что Андрей изначально знал про её изнасилование, так как работал на российском телеканале и был свидетелем публичных разборок.

На данный момент, Шлягин поддерживает свою супругу и негативно относиться к Сергею Семёнову, который в 2016 году изнасиловал Диану. Скандальные разборки на телевидении и в Сети никаким образом не влияют на семейную жизнь девушки.
Светлана Славянская
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