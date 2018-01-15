Диана Шурыгина рассказала, как супруг относится к её скандальной славе

Диана Шурыгина в соцсети поделилась с поклонниками подробностями своей личной жизни. Девушка решила ответить на долгожданный вопрос и рассказать, как её законный супруг относится к истории с изнасилованием.

Светлана Славянская

По словам самой Дианы Шурыгиной, её муж Андрей Шлягин очень любит и оберегает ей от всех сплетен и критикующих комментариев в социальных сетях. Девушка утверждает, что Андрей изначально знал про её изнасилование, так как работал на российском телеканале и был свидетелем публичных разборок.На данный момент, Шлягин поддерживает свою супругу и негативно относиться к Сергею Семёнову, который в 2016 году изнасиловал Диану. Скандальные разборки на телевидении и в Сети никаким образом не влияют на семейную жизнь девушки.