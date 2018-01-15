Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

Мнения

Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

Ложное ЧП на Гавайях.

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

От Редактора

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

НЛО продолжают «выходить из тени».

Сюжеты :

In your head, Zombie! 46-летняя солистка The Cranberries Долорес О’Риордан скончалась в Лондоне «Дочь всё видит и слышит»: Поклонники Даны Борисовой шокированы истинным лицом кумира, которое открылось на новом шоу «Синтоловый качок» Кирилл Терёшин принялся увеличивать губы Учёные: Новый тест предсказывает эффективность лечения рака крови Около 1500 людей эвакуированы из–за извержения вулкана в Папуа - Новая Гвинея Анна Семенович поделилась грудью с Галыгиным и Хрусталёвым Фанатам перестала нравиться голая Наталья Рудова Парень, изнасиловавший Шурыгину, станет видеоблогером SpaceX отозвала продажу сувениров спутника Zuma Как россияне помогают Северной Корее строить ядерные ракеты Анастасия Волочкова опять снялась в костюме Евы Уфолог: В появлении НЛО в Мексике виноваты NASA и SpaceX
| | Ольга Бузова в «летящем романтичном платье» посетила Big Buddha

Ольга Бузова в «летящем романтичном платье» посетила Big Buddha

Вчера, 15:54
На данный момент Ольга Бузова находится на отдыхе в Таиланде. Телеведущая не перестает радовать подписчиков новыми фото с посещения местных достопримечательностей. На этот раз певица отправилась к комплексу Big Buddha.

Ольга Бузова в «летящем романтичном платье» посетила Big Buddha

 

В личном микроблоге в Instagram Ольга Бузова рассказывает своим поклонникам все о своем отдыхе в Таиланде. В этот раз артистка отправилась к Big Buddha на острове Пхукет и тут же выложила снимки с посещения комплекса. Ольга Бузова уточнила, что для такого случая она выбрала «летящее романтичное платье». Певица считает, что подобный наряд должен быть в гардеробе у каждой. Поклонники оценили такой образ певицы, буквально за несколько минут фото набрало более 35 тысяч лайков.

«Поклонение» Будде не вызывало восхищения у пользователей. Многие раскритиковали такой поступок, некоторые отметили, что к божеству нельзя стоять спиной, как это сделала Ольга. Несмотря на критику, и этот пост Бузовой оценили многие.
Виктория Озерова
Новости по теме
Ольга Бузова в сексуальном платье обнажила стройные ноги
Ольга Бузова в сексуальном платье обнажила стройные ноги

Популярная российская телеведущая и певица Ольга Бузова в очередной раз порадовала своих поклонников сексуальной фотографией. На этот раз Ольга обнародовала

Ольга Бузова предстала перед поклонниками в грязном платье
Ольга Бузова предстала перед поклонниками в грязном платье

Телеведущая Ольга Бузова загрузила в соцсеть снимок, на котором позирует в платье с пятном. Подписчики оценили креатив и выдумку бывшей участницы и ведущей

Ольга Бузова опубликовала снимок в платье из собственной линии одежды
Ольга Бузова опубликовала снимок в платье из собственной линии одежды

Бывшая участница скандального телешоу «Дом-2» Ольга Бузова поделилась со своими подписчиками в Instagram новым снимком. На нем звезда рекламирует платье

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости