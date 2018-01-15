Ольга Бузова в «летящем романтичном платье» посетила Big Buddha

На данный момент Ольга Бузова находится на отдыхе в Таиланде. Телеведущая не перестает радовать подписчиков новыми фото с посещения местных достопримечательностей. На этот раз певица отправилась к комплексу Big Buddha.

Виктория Озерова

В личном микроблоге в Instagram Ольга Бузова рассказывает своим поклонникам все о своем отдыхе в Таиланде. В этот раз артистка отправилась к Big Buddha на острове Пхукет и тут же выложила снимки с посещения комплекса. Ольга Бузова уточнила, что для такого случая она выбрала «летящее романтичное платье». Певица считает, что подобный наряд должен быть в гардеробе у каждой. Поклонники оценили такой образ певицы, буквально за несколько минут фото набрало более 35 тысяч лайков.«Поклонение» Будде не вызывало восхищения у пользователей. Многие раскритиковали такой поступок, некоторые отметили, что к божеству нельзя стоять спиной, как это сделала Ольга. Несмотря на критику, и этот пост Бузовой оценили многие.