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| | Регина Тодоренко решила покататься на серфе зимой

Регина Тодоренко решила покататься на серфе зимой

Сегодня, 07:20
Регина Тодоренко показала, что она настоящая бесстрашная путешественница и опубликовала снимок, в котором позирует в купальнике и с серфингом. Как известно, девушка некоторое время назад хвастала тем, что проводит время в США и учиться кататься по волнам, однако некоторые фолловеры подумали, что девушка в купальнике в горах ездит на лыжах.
 

Регина Тодоренко решила покататься на серфе зимой

 

Сама Тодоренко пишет, что всем уже надо потихоньку начинать готовиться к весне, ведь зима уже перевалила за экватор. Подписчики мнение Тодоренко разделяют и утверждают, что хотят искать новых впечатлений где-то на природе.
 
«Хочется куда-то далеко от всей городской серости и суеты, где можно по-настоящему восстановиться. Когда нет возможности куда-то вырваться, я пытаюсь создать такую атмосферу дома», - пишет Тодоренко.
 
Своих подписчиков она призвала «освежать воспоминания» о пляжах, горах и лесах. Для этого она попросила их делиться лучшими кадрами, сделанными на отдыхе. Фолловеры с радостью подхватили эту идею и тут же заполнили секцию комментариев различными ссылками на свои снимки.

Николай Офицеров
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