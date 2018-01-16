Регина Тодоренко решила покататься на серфе зимой

Регина Тодоренко показала, что она настоящая бесстрашная путешественница и опубликовала снимок, в котором позирует в купальнике и с серфингом. Как известно, девушка некоторое время назад хвастала тем, что проводит время в США и учиться кататься по волнам, однако некоторые фолловеры подумали, что девушка в купальнике в горах ездит на лыжах.

Сама Тодоренко пишет, что всем уже надо потихоньку начинать готовиться к весне, ведь зима уже перевалила за экватор. Подписчики мнение Тодоренко разделяют и утверждают, что хотят искать новых впечатлений где-то на природе.

«Хочется куда-то далеко от всей городской серости и суеты, где можно по-настоящему восстановиться. Когда нет возможности куда-то вырваться, я пытаюсь создать такую атмосферу дома», - пишет Тодоренко.

Своих подписчиков она призвала «освежать воспоминания» о пляжах, горах и лесах. Для этого она попросила их делиться лучшими кадрами, сделанными на отдыхе. Фолловеры с радостью подхватили эту идею и тут же заполнили секцию комментариев различными ссылками на свои снимки.

Николай Офицеров