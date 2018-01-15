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| | Киркоров и Варнава выложили совместное фото с отдыха в Майами

Киркоров и Варнава выложили совместное фото с отдыха в Майами

Вчера, 15:23
Известный певец Филипп Киркоров выложил в социальную сеть фотографию с отдыха в Майами, на которой он изображен с членами группы Comedy Woman и Сергеем Лазаревым.

Киркоров и Варнава выложили совместное фото с отдыха в Майами

 

На своей страничке в социальной сети известный российский певец Филипп Киркоров на протяжении нескольких недель делится фотографиями с отдыха в США. На этот раз в сети появилось фото, на котором поп-король российской эстрады находится в компании Сергея Лазарева, Екатерины Варнавы и еще нескольких участников популярного комедийного телешоу Comedy Woman.

Киркоров и Варнава выложили совместное фото с отдыха в Майами

 

Певец рассказал целую предысторию этой фотографии. Как оказалось, он побывал на выступлении российских артистов в Майами. По его мнению, они просто «порвали в клочья» сонное население американского города. Киркоров выразил поддержку комедиантам и был очень рад побывать на выступлении соотечественников.

Филипп Киркоров уже на протяжении длительного времени находится на зимнем отдыхе в США. Туда он отправился со своими детьми. Семья уже успела побывать в Диснейленде, о путешествии в который подробно написал певец на своей страничке в Instagram.
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