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| | Ольга Серябкина отдыхает на Бали

Ольга Серябкина отдыхает на Бали

Вчера, 15:11
Солистка популярной российской музыкальной группы SEREBRO Ольга Серябкина сейчас отдыхает на Бали. Об этом певица сообщила поклонникам на своей странице в Instagram.

 

Ольга Серябкина отдыхает на Бали

 

По словам женщины, она занимается только интересными для нее вещами. Серябкина выложила снимок, на котором запечатлена с веером в руках на фоне экзотических растений. В комментарии к публикации вокалистка начала размышлять о том, что такое вдохновение. По мнению исполнительницы, этим словом можно назвать состояние, когда кажется, что в животе находятся бабочки. Мышление солистки полностью изменилось под воздействием свежего воздуха. Серябкина сейчас постоянно находится в расслабленном состоянии, все проблемы остались где-то далеко, думать не хочет ни о чем.

По словам певицы, на Бали можно увидеть обнаженную по пояс женщину просто на улице. Серябкина еле сдерживает себя, дабы не раздеться. Вокалистка группы SEREBRO известна своими откровенными публикациями. Она часто выкладывает в Сеть фотографии, на которых запечатлена практически голой.
Домбровский Сергей
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