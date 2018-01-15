Екатерина Варнава с Александром Гудковым устроили «модную» прогулку по Вашингтону

Екатерина Варнава вновь порадовала своих поклонников. В личном микроблоге артистки появилось забавное видео.

Виктория Озерова

На данный момент Екатерина Варнава находится в Вашингтоне. Об этом она сообщила своим подписчикам в соцсети Instagram сутки назад. Почти сразу по приезду артистка решила порадовать своих поклонников новым роликом. Варнава вместе с Александром Гудковым, коллегой по Comedy Woman, устроили забавную прогулку по улицам Вашингтона. На кадрах они в «модном прикиде» дефилируют по городу. Ролик Екатерина подписала просто «Funky Washington». Поклонники артистки положительно оценили новую публикацию. За несколько часов видео набрало более 65 тысяч отметок «мне нравится».Пользователи отметили, что новая публикация «великолепная», а походку артистки назвали «походкой века». Не оставили без внимания и наряды Екатерины Варнавы и Александра Гудкова, некоторые написали, что они в 90-х в такой одежде «копали картошку».