Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

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Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

Ложное ЧП на Гавайях.

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

От Редактора

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

НЛО продолжают «выходить из тени».

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| | Екатерина Варнава с Александром Гудковым устроили «модную» прогулку по Вашингтону

Екатерина Варнава с Александром Гудковым устроили «модную» прогулку по Вашингтону

Вчера, 23:30
Екатерина Варнава вновь порадовала своих поклонников. В личном микроблоге артистки появилось забавное видео.

Екатерина Варнава с Александром Гудковым устроили «модную» прогулку по Вашингтону

 

На данный момент Екатерина Варнава находится в Вашингтоне. Об этом она сообщила своим подписчикам в соцсети Instagram сутки назад. Почти сразу по приезду артистка решила порадовать своих поклонников новым роликом. Варнава вместе с Александром Гудковым, коллегой по Comedy Woman, устроили забавную прогулку по улицам Вашингтона. На кадрах они в «модном прикиде» дефилируют по городу. Ролик Екатерина подписала просто «Funky Washington». Поклонники артистки положительно оценили новую публикацию. За несколько часов видео набрало более 65 тысяч отметок «мне нравится».

Пользователи отметили, что новая публикация «великолепная», а походку артистки назвали «походкой века». Не оставили без внимания и наряды Екатерины Варнавы и Александра Гудкова, некоторые написали, что они в 90-х в такой одежде «копали картошку».
Виктория Озерова
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