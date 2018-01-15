Волочкова снова «поражает» поклонников своим высокомерием

Анастасия Волочкова не перестаёт мозолить глаза своими вульгарными фотографиями в Instagram. В этот раз псевдо-балерина не просто продемонстрировала откровенное фото, но и сопроводила его весьма высокомерным высказыванием.

Валерия Голицына

Волочкова начала свои рассуждения с того, что поделилась новостями о погоде на Мальдивах, где она сейчас отдыхает. Однако мысли Анастасии сразу же приняли другое русло, и она снова начала давать своим подписчикам наставления о том, как стоит жить. Балерина намекнула на завистливость своих фанатов её «прекрасной» фигуре и красоте, а также призвала их уметь прощать чужой успех, по всей видимости намекая на себя. Волочкова не забыла в очередной раз упомянуть и то, как много она работает над собой.Анастасия уже давно утомила даже самых преданных поклонников её сомнительного творчества своей однообразностью и высокомерием. Не так давно Волочкова назвала своих фанатов, которые попросили её перестать выкладывать такие вульгарные фото со шпагатами, завистливыми шавками.