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Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

Ложное ЧП на Гавайях.

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

От Редактора

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

НЛО продолжают «выходить из тени».

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| | Волочкова снова «поражает» поклонников своим высокомерием

Волочкова снова «поражает» поклонников своим высокомерием

Сегодня, 14:55
Анастасия Волочкова не перестаёт мозолить глаза своими вульгарными фотографиями в Instagram. В этот раз псевдо-балерина не просто продемонстрировала откровенное фото, но и сопроводила его весьма высокомерным высказыванием.

Волочкова снова «поражает» поклонников своим высокомерием

 

Волочкова начала свои рассуждения с того, что поделилась новостями о погоде на Мальдивах, где она сейчас отдыхает. Однако мысли Анастасии сразу же приняли другое русло, и она снова начала давать своим подписчикам наставления о том, как стоит жить. Балерина намекнула на завистливость своих фанатов её «прекрасной» фигуре и красоте, а также призвала их уметь прощать чужой успех, по всей видимости намекая на себя. Волочкова не забыла в очередной раз упомянуть и то, как много она работает над собой.

Анастасия уже давно утомила даже самых преданных поклонников её сомнительного творчества своей однообразностью и высокомерием. Не так давно Волочкова назвала своих фанатов, которые попросили её перестать выкладывать такие вульгарные фото со шпагатами, завистливыми шавками.
Валерия Голицына
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