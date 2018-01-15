Фанаты Дианы Шурыгиной подали петицию на отмену УДО Семёнова

Поклонники Дианы Шурыгиной активно подписывают петицию за отмену условно-досрочного освобождения Сергея Семёнова. Позже петиция будет доставлена на рассмотрение в Генпрокуратуру России.

Светлана Славянская

В социальной сети «ВКонтакте» поклонники жертвы изнасилования Дианы Шурыгиной просят подписать петицию, которая требует отменить условно-досрочное освобождение Сергея Семёнова. «Настаиваем на отмене УДО. Диана Шурыгина была не в курсе того, что Семенова выпустили вплоть до сегодняшнего дня. Насильникам не место на свободе. Насильникам, которые страдают педофилией особенно. Семенова признают сейчас ГЕРОЕМ, что противоречит Морали, и всяким жизненным устоям. Чествовать человека, освобожденного по УДО - на грани нашего общества», - говорится в петиции.Напомним, что изначально Сергею Семёнова за изнасилование несовершеннолетней Шурыгиной присудили к восьми годам колонии строгого режима. Позднее данное решение было обжаловано, а срок был уменьшен до трёх лет и трёх месяцев колонии общего режима.