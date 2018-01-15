Астролог Василиса Володина составила гороскоп здоровья для знаков зодиака

Астролог известного телешоу «Давай поженимся» Василиса Володина составила гороскоп здоровья для всех знаков зодиака на всю зиму.

Валерия Голицына

Астролог отметила, что этот гороскоп распространяется на тех, кто заболел или не хочет болеть предстоящей зимой, а также отметила, для каких знаков зодиака, какие места окажутся слабыми в плане здоровья. Овнам и тельцам астролог рекомендует не тратить энергию на те дела, которые им неинтересны, а также не слишком зацикливаться на финансовых вопросах, ведь именно это может сильно пошатнуть их иммунитет. Близнецам не рекомендовано заниматься монотонными делами, а ракам – усердствовать над вопросами с недвижимостью.Львы могут разболеться из-за дефицита внимания со стороны близких, а девы, если почувствуют, что их усилия абсолютно не ценятся другими. Весы могут зачахнуть, если будут долго оставаться без окружения любимых и друзей. А вот иммунитет скорпионов подорвёт отсутствие драйва и борьбы в жизни. Здоровье стрельцов падёт под гнетом отсутствия новизны.