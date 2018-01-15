Астролог Василиса Володина составила гороскоп здоровья для знаков зодиака

Астролог отметила, что этот гороскоп распространяется на тех, кто заболел или не хочет болеть предстоящей зимой, а также отметила, для каких знаков зодиака, какие места окажутся слабыми в плане здоровья. Овнам и тельцам астролог рекомендует не тратить энергию на те дела, которые им неинтересны, а также не слишком зацикливаться на финансовых вопросах, ведь именно это может сильно пошатнуть их иммунитет. Близнецам не рекомендовано заниматься монотонными делами, а ракам – усердствовать над вопросами с недвижимостью.
Львы могут разболеться из-за дефицита внимания со стороны близких, а девы, если почувствуют, что их усилия абсолютно не ценятся другими. Весы могут зачахнуть, если будут долго оставаться без окружения любимых и друзей. А вот иммунитет скорпионов подорвёт отсутствие драйва и борьбы в жизни. Здоровье стрельцов падёт под гнетом отсутствия новизны.