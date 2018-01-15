Психбольница и возможная гибель: Догилева рассказала о личной жизни

Известная российская артистка Татьяна Догилева в последнее время не так часто появляется на телеэкранах, и в очередной раз актриса решила рассказать журналистам всю правду о себе. Поведению знаменитости есть объяснение, и поэтому поклонники смогли узнать, по какой причине их кумир уже не такой частый гость съемочных площадок различных телепроектов и кинолент.

Догилева поделилась, что практически всю свою жизнь она посвятила кинематографу, вследствие чего подвергла себя опасности. Еще двадцать лет назад Татьяна появлялась во многих фильмах и даже участвовала в телешоу экстремального характера, а в это время росла ее дочь. С супругом звезда часто ссорилась, и взаимопонимания между возлюбленными не было, поэтому сейчас актриса не замужем, но при этом чувствует себя весьма счастливой.

По рассказу Догилевой, более десяти лет назад она сделала свою первую и последнюю пластическую операцию, о чем потом сильно пожалела. Дело в том, что медики сделали лицо известной актрисы совершенно новым и ее уже никто не мог узнать, и такой факт повлиял на психическое состояние знаменитости. Татьяне начали поступать приглашения на съемки, график ее был сумасшедшим, а дочери не хватало внимания, поэтому артистка почти не спала и чувствовала себя все хуже. Через некоторое время необходимо было действовать кардинально, поэтому близкие подруги отправили Догилеву в психбольницу, где она прошла необходимый реабилитационный курс и снова смогла спокойно спать, пробыв в больнице месяц.

Анна Лисичкина

Татьяна признается, что если бы она не пошла на такой шаг в тот момент, то сейчас могла бы уже погибнуть, ведь она сильно себя изводила. Актриса поняла тогда, что здоровье и семья должны стоять на первом месте, и никакая работа не должна убивать человека. Сейчас знаменитость почти не появляется на экране, и за немногочисленные съемки она требует большие гонорары, чем уже смогла обеспечить себе и дочери безбедную жизнь. Догилева также рассказала, что у нее есть секрет, и касается это личной жизни. В молодости Татьяна была влюблена в будущего артиста Юрия Стоянова, но их история завершилась плачевно для обоих, ведь отношения мешали учебе, которая стояла на первом месте у примерной студентки. В данный момент знаменитости общаются и отзываются друг о друге весьма тепло, ведь первая любовь не забывается.