Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

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Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

Ложное ЧП на Гавайях.

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

От Редактора

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

НЛО продолжают «выходить из тени».

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| | Первый опыт: Киркоров рассказал про секс в 13-летнем возрасте

Первый опыт: Киркоров рассказал про секс в 13-летнем возрасте

Сегодня, 14:08
Во время общения с журналистами в ходе премии «Золотой граммофон», прошедшей ранее, Филипп Киркоров признался журналистам в том, что свою невинность он потерял в весьма юном возрасте, ведь ему было лишь 13 лет. Артист утверждает, что именно с этого времени странным образом начинаешь что-то понимать про жизнь и как она устроена.
 

Первый опыт: Киркоров рассказал про секс в 13-летнем возрасте

 

Киркоров признается, что возраст до 10 лет для него сравним с тем, будто ты новорожденный. По-настоящему взрослые вещи люди начинают осознавать лишь с 13 лет. У певца же в этом возрасте случился первый сексуальный опыт. Он добавил, что у каждого это происходит по-разному, но слишком поздний первый секс может стать причиной того, что у человека разовьется комплекс неполноценности.
 
Певец утверждает, что не любит вспоминать свое прошлое и пытается жить, сильно не задумываясь о своем будущем. Киркоров отметил, что для получения счастья от жизни необходимо жить сегодняшним днем, ведь только так можно наслаждаться и радоваться, просыпаться в хорошем настроении. Артист добавил, что понять его полностью смогут лишь те люди, которые уже достигли «серьезного возраста».

Николай Офицеров
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