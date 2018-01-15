Ким Кардашьян посвятила Канье Уэсту свою голую грудь

На официальной страничке Ким Кардашьян в Instagram появилось достаточно смелый снимок, на котором знаменитость засветила своё пышное декольте. Внимательные поклонники обратили внимание, что одно из украшений на шее Ким имеет слово «Рablo», как и хитовая песня её супруга. Таким образом, смелую сексуальную фотографию Кардашьян посвятила Уесту.
Напомним, что Канье Уест является уже третьим мужем Ким. До этого брака знаменитость выходила замуж за Деймона Томаса и Криса Хамфриса. На данный момент знаменитое семейство ожидает рождение третьего ребенка от суррогатной матери.