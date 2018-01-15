Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

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От Редактора

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НЛО продолжают «выходить из тени».

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| | Ким Кардашьян посвятила Канье Уэсту свою голую грудь

Ким Кардашьян посвятила Канье Уэсту свою голую грудь

Сегодня, 13:58
Известная участница американского семейного реалити-шоу Ким Кардашьян показала в Instagram свою большую голую грудь, которую посвятила своему супругу рэперу Канье Уесту. Поклонники были восхищены снимком телезвезды.

Ким Кардашьян посвятила Канье Уэсту свою голую грудь

 

На официальной страничке Ким Кардашьян в Instagram появилось достаточно смелый снимок, на котором знаменитость засветила своё пышное декольте. Внимательные поклонники обратили внимание, что одно из украшений на шее Ким имеет слово «Рablo», как и хитовая песня её супруга. Таким образом, смелую сексуальную фотографию Кардашьян посвятила Уесту.

Напомним, что Канье Уест является уже третьим мужем Ким. До этого брака знаменитость выходила замуж за Деймона Томаса и Криса Хамфриса. На данный момент знаменитое семейство ожидает рождение третьего ребенка от суррогатной матери.
Светлана Славянская
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