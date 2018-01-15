Надя Михалкова впервые показала публике повзрослевшую дочь Нино

Личная жизнь Надежды Михалковой для многих остается «закрытой дверью». Все дело в том, что актриса крайне трепетно относится к личной жизни и до сих пор не показывала свою дочь от брака, которая родилась в браке с режиссером Резо Гигинеишвили.

Надежда Михалкова стала мамой еще в 2011 году. Ее избранником стал знаменитый грузинский режиссер Резо Гигинеишвили. Плодом их любви стала дочка Нино. Для супруга Михалковой Резо девочка стала вторым ребенком. Первым является дочка Мария, появившаяся в браке с Анастасией Кочетковой, которой сейчас 11 лет.

Михалкова наконец решила прервать молчание и показать дочурку. По всей видимости, связано это с тем, что спустя шесть лет в браке Михалкова и Гигинеишвили решили объявить о разводе. Причины расставания пара решила не сообщать, однако дети, по решению сторон, остались с матерью.

Лицо Нино публика никогда не видела, ведь Надежда публиковала снимки девочки только со спины, причем, делала она это весьма редко. Сегодня же актриса решила показать девочку в профиль. Сама Михалкова никак снимок не подписала, потому пользователи не уверены, что на фотографии и вовсе изображена Нино. Нашлись и те, кто заметил, что ребенок крайне похож на своего отца, потому они не сомневаются, что на фотографии дочь Михалковой.

Николай Офицеров