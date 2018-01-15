Сергей Лазарев посетил концерт Comedy Women в Майами

Российский певец Сергей Лазарев решил отметить Новый год в США. Там он встретил своих соотечественниц из Comedy Women, приехавших сюда с концертом. Информацию об этом солист опубликовал в Instagram.

Домбровский Сергей

Сергей Лазарев хотел присутствовать на выступлении Comedy Women в Москве, но у него не получилось прийти на концерт. Вокалист исправил свою ошибку и навестил юмористический коллектив в США. В Сети Лазарев опубликовал несколько снимков, на которых он запечатлен в Северной Америке. На одной из фотографий исполнитель держит на коленях Наталью Андреевну из Comedy Women. На руках у женщины находятся две милых игрушки-пупса в пеленках, она смотрит в глаза Лазареву и улыбается.Поклонники активно обсуждают данный снимок. Юзеры назвали артистов красивой парой. Некоторые поинтересовались, что это за шутки. Лазарев, дабы удивить подписчиков еще больше, подписал фото словами на английском языке, которые в переводе на русский означают: «Моя любовь». За десять часов данная публикация набрала более 71 тысячи отметок «Нравится».