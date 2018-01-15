Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

Мнения

Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

Ложное ЧП на Гавайях.

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

От Редактора

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

НЛО продолжают «выходить из тени».

Сюжеты :

Около 1500 людей эвакуированы из–за извержения вулкана в Папуа - Новая Гвинея Анна Семенович поделилась грудью с Галыгиным и Хрусталёвым Фанатам перестала нравиться голая Наталья Рудова Парень, изнасиловавший Шурыгину, станет видеоблогером SpaceX отозвала продажу сувениров спутника Zuma Как россияне помогают Северной Корее строить ядерные ракеты Анастасия Волочкова опять снялась в костюме Евы Робот-ребёнок нашёл самое грязное место в доме Уфолог: В появлении НЛО в Мексике виноваты NASA и SpaceX Врачи рассказали, как не получить травму на горнолыжном курорте От ссоры Борисовой и Кравец серьёзно пострадала дочь актрисы Сбербанк блокирует переводы на «мошеннические» счета Навального
| | Сергей Лазарев посетил концерт Comedy Women в Майами

Сергей Лазарев посетил концерт Comedy Women в Майами

Сегодня, 13:39
Российский певец Сергей Лазарев решил отметить Новый год в США. Там он встретил своих соотечественниц из Comedy Women, приехавших сюда с концертом. Информацию об этом солист опубликовал в Instagram.

Сергей Лазарев посетил концерт Comedy Women в Майами

 

Сергей Лазарев хотел присутствовать на выступлении Comedy Women в Москве, но у него не получилось прийти на концерт. Вокалист исправил свою ошибку и навестил юмористический коллектив в США. В Сети Лазарев опубликовал несколько снимков, на которых он запечатлен в Северной Америке. На одной из фотографий исполнитель держит на коленях Наталью Андреевну из Comedy Women. На руках у женщины находятся две милых игрушки-пупса в пеленках, она смотрит в глаза Лазареву и улыбается.

Поклонники активно обсуждают данный снимок. Юзеры назвали артистов красивой парой. Некоторые поинтересовались, что это за шутки. Лазарев, дабы удивить подписчиков еще больше, подписал фото словами на английском языке, которые в переводе на русский означают: «Моя любовь». За десять часов данная публикация набрала более 71 тысячи отметок «Нравится».
Домбровский Сергей
Новости по теме
Сергей Лазарев задумался о детях и скоротечности времени
Сергей Лазарев задумался о детях и скоротечности времени

Известный российский певец Сергей Лазарев опубликовал очередной пост в социальной сети Instagram. Там он выложил фото и поделился мыслями по поводу детей и

Лазарев опубликовал первое фото из отпуска
Лазарев опубликовал первое фото из отпуска

Сергей Лазарев на своей страничке в Instagram разместил фото с первого дня отпуска. В комментариях он подписал, что очень скучал за летом.

Сергей Лазарев сегодня выступит в Пятигорске
Сергей Лазарев сегодня выступит в Пятигорске

Российский певец Сергей Лазарев приехал в Пятигорск, где сегодня вечером пройдет его концерт. Артист на своей страничке в Instagram опубликовал фото, на

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости