Бузова станет гостем fashion-week Смоленска

Официальная группа певицы во "ВКонтакте" обнародовала её гастрольный график на первую половину 2018 года. Поклонникам одиозной певицы стало известно, что уже 16 февраля Ольга Бузова посетит Смоленск ради fashion-week.

Валерия Голицына

Ольга Бузова приедет в Смоленск ради недели мод, которая стартует уже с 13 февраля. Как сообщили организаторы, Ольга станет специальным гостем, а также порадует посетителей модных показов своими песнями, под которые будут дефилировать модели.Не так давно Ольга Бузова отдыхала в Таиланде с Тимуром Батрудиновым. О том встретились ли молодые люди случайно, или же поехали отдыхать вместе – ничего неизвестно. Однако в последний день отдыха певица «порадовала» своих поклонников пьяными видео в историях, а также весьма вызывающим поведением, что не слишком воодушевило фанатов Ольги.