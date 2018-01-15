Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

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Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

Ложное ЧП на Гавайях.

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

От Редактора

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

НЛО продолжают «выходить из тени».

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| | Бузова станет гостем fashion-week Смоленска

Бузова станет гостем fashion-week Смоленска

Сегодня, 13:24
Официальная группа певицы во "ВКонтакте" обнародовала её гастрольный график на первую половину 2018 года. Поклонникам одиозной певицы стало известно, что уже 16 февраля Ольга Бузова посетит Смоленск ради fashion-week.

Бузова станет гостем fashion-week Смоленска

 

Ольга Бузова приедет в Смоленск ради недели мод, которая стартует уже с 13 февраля. Как сообщили организаторы, Ольга станет специальным гостем, а также порадует посетителей модных показов своими песнями, под которые будут дефилировать модели.

Не так давно Ольга Бузова отдыхала в Таиланде с Тимуром Батрудиновым. О том встретились ли молодые люди случайно, или же поехали отдыхать вместе – ничего неизвестно. Однако в последний день отдыха певица «порадовала» своих поклонников пьяными видео в историях, а также весьма вызывающим поведением, что не слишком воодушевило фанатов Ольги.
Валерия Голицына
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