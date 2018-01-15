Голая Виктория Боня показала клубничку в постели

Известная телеведущая и экс-участница скандальной телестройки Виктория Боня в Сети продемонстрировала настоящую клубничку, опубликовав интимное фото в постели. Поклонники оценили откровенные снимки знаменитости.

Виктория Боня, находясь на отдыхе, продолжает соблазнять своих подписчиков откровенными снимками. На этот раз Боня не стала показывать фигуру в купальнике, а просто выложила постельное фото с клубничкой в руках. При этом знаменитость прикрылась лишь белоснежным банным полотенцем.

Светлана Славянская

Поклонники пришли в восторг от снимка и стали писать только лестные комментарии в адрес Виктории: «Воплощение женственности, мудрости и мужества», «Ты вдохновляешь!», «Виктория , я восхищаюсь Вашей красотой», «Виктория богиня», «Шикарная даже с полотенцем на голове».