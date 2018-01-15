Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

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Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

Ложное ЧП на Гавайях.

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

От Редактора

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

НЛО продолжают «выходить из тени».

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| | Голая Виктория Боня показала клубничку в постели

Голая Виктория Боня показала клубничку в постели

Сегодня, 13:06
Известная телеведущая и экс-участница скандальной телестройки Виктория Боня в Сети продемонстрировала настоящую клубничку, опубликовав интимное фото в постели. Поклонники оценили откровенные снимки знаменитости.

Голая Виктория Боня показала клубничку в постели

 

Виктория Боня, находясь на отдыхе, продолжает соблазнять своих подписчиков откровенными снимками. На этот раз Боня не стала показывать фигуру в купальнике, а просто выложила постельное фото с клубничкой в руках. При этом знаменитость прикрылась лишь белоснежным банным полотенцем.

Голая Виктория Боня показала клубничку в постели

 

Поклонники пришли в восторг от снимка и стали писать только лестные комментарии в адрес Виктории: «Воплощение женственности, мудрости и мужества», «Ты вдохновляешь!», «Виктория , я восхищаюсь Вашей красотой», «Виктория богиня», «Шикарная даже с полотенцем на голове».
Светлана Славянская
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