Фанаты не оценили наряд Юлии Ковальчук на концерте в Воронеже

После рождения ребенка популярная российская певица не осела дома, а продолжила строить свою карьеру и выступать на концертах. В рамках благотворительного вечера «Рождественские встречи» Юлия Ковальчук и ее супруг Алексей Чумаков предстали в качестве ведущих-партнеров.

Пойда Анна

Ковальчук, несмотря на 35-летний возраст и недавнюю беременность, выглядела великолепно, поскольку ей довольно быстро удалось прийти в форму и обрести былую стройность. Поклонники оценили прекрасную фигуру кумира, при этом раскритиковав концертный наряд певицы, который выглядел довольно экстравагантно.Последний представлял собой классическое, черное платье, облегающее подтянутую фигуру, к верхней части которого прикреплялись невероятно широкие ярко алые рукава, выполненные из шифона. В тон платья Ковальчук подобрала помаду, которая прекрасно контрастировала с ее светлой кожей, однако верх платье напомнил подписчикам шторы, висящие на карнизе.