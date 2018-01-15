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От Редактора

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НЛО продолжают «выходить из тени».

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| | Фанаты не оценили наряд Юлии Ковальчук на концерте в Воронеже

Фанаты не оценили наряд Юлии Ковальчук на концерте в Воронеже

Вчера, 22:40
После рождения ребенка популярная российская певица не осела дома, а продолжила строить свою карьеру и выступать на концертах. В рамках благотворительного вечера «Рождественские встречи» Юлия Ковальчук и ее супруг Алексей Чумаков предстали в качестве ведущих-партнеров.

Фанаты не оценили наряд Юлии Ковальчук на концерте в Воронеже

 

Ковальчук, несмотря на 35-летний возраст и недавнюю беременность, выглядела великолепно, поскольку ей довольно быстро удалось прийти в форму и обрести былую стройность. Поклонники оценили прекрасную фигуру кумира, при этом раскритиковав концертный наряд певицы, который выглядел довольно экстравагантно.

Последний представлял собой классическое, черное платье, облегающее подтянутую фигуру, к верхней части которого прикреплялись невероятно широкие ярко алые рукава, выполненные из шифона. В тон платья Ковальчук подобрала помаду, которая прекрасно контрастировала с ее светлой кожей, однако верх платье напомнил подписчикам шторы, висящие на карнизе.
Пойда Анна
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