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| | Матерные слова, татуировки, пародия: Маликов «подцепил заразу» и ищет врача

Матерные слова, татуировки, пародия: Маликов «подцепил заразу» и ищет врача

Сегодня, 12:50
Известный исполнитель Дмитрий Маликов идет в ногу со временем и активно ведет свой микроблог, где удивляет подписчиков странными публикациями. На этот раз под прицел новоиспеченного блогера попал рэпер Face, популярный среди подростков нового поколения. Артист признался, что подцепил какую-то заразу и нуждается в помощи, и причиной тому стал «бургер» и магазин Gucci.

Матерные слова, татуировки, пародия: Маликов «подцепил заразу» и ищет врача

 

Маликов на своей странице опубликовал видео странного содержания, и не все пользователи сообразили, о чем рассказывал их кумир. Как оказалось, уже исполнитель занялся высмеиванием и пародированием современного рэпера, использующего в своих песнях много матерных слов и других неприличных вещей. Дмитрий Маликов подошел к делу серьезно и во время записи ролика подобрал соответствующий образ, который намекает на личность того, к кому обращается певец.

 

Согласно содержанию видеозаписи, Маликов «подцепил заразу», на что жалуется зрителям, и он имеет в виду несколько признаков. В первую очередь, на лице певца можно наблюдать татуировки, которые также появились на его руках. Еще одним моментом Маликов выделил свое состояние, при котором во время любого действия ему все равно. Артист подчеркнул, что случилось это с ним во время посещения магазина Gucci в Петербурге, куда он ездил накануне. Исполнитель отметил, что разыскивает доктора либо микстуру, потому что хочет излечиться от данной болезни.

Матерные слова, татуировки, пародия: Маликов «подцепил заразу» и ищет врача

 

В микроблоге Маликова речи идет именно о рэпере Face, и об этом можно понять благодаря характерным тату на лице блогера, а также по некоторым фразам, свойственным данному исполнителю. Возможно, артист неспроста назвал такое поведение «заразой», которую может подцепить каждый, ведь многие критики так и не могут понять, почему среди подростков и молодежи Face вызывает такую востребованность. Рэпер бесконечно ругается матом и ведет себя более, чем странно, однако просмотры его новых клипов и выступлений постоянно растут, что можно сказать и о новом произведении «Бургер».

Матерные слова, татуировки, пародия: Маликов «подцепил заразу» и ищет врача

 

Фанаты Маликова не совсем поняли, о чем говорил их кумир, поэтому несколько раскритиковали его за подростковое поведение. Однако некоторые пользователи сообразили, о ком говорит звездный блогер и поспешили похвалить Дмитрия за тонкий юмор и подход к вопросу. Комментаторы также отметили, что Маликову необходимо воспитывать своего ребенка, а не заниматься подобного рода деятельностью, но сам артист не обращает внимания на критику.
Анна Лисичкина
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