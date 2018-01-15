«Грудь сбоку»: Ольга Бузова поддержала новый тренд в Instagram

Соцсеть Instagram запрещает публиковать фото обнаженной женской груди, но любительницы продемонстрировать свои прелести сумели обойти этот запрет. Тренд «Грудь сбоку» набирает обороты.

Виктория Озерова

В Instagram появился новый тренд под названием «Грудь сбоку». Так девушки могут продемонстрировать свои формы, не нарушая правила соцсети. Исключением не стала и популярная телеведущая и певица Ольга Бузова. В ее профиле также появилось соответствующее фото. На снимке она запечатлена на фоне тропической природы в серебристом купальнике. Соответствующего хэштега в публикации нет, но СМИ предполагают, что Ольга постеснялась его поставить или пока не осведомлена о его существовании.Следует отметить, что в Instagram уже существует отдельный аккаунт под названием «sideboobs», в котором собраны фото со всей сети. Снимки с хэштегом #sideboobs любят периодически выкладывать многие знаменитости.