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НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

От Редактора

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

НЛО продолжают «выходить из тени».

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| | «Грудь сбоку»: Ольга Бузова поддержала новый тренд в Instagram

«Грудь сбоку»: Ольга Бузова поддержала новый тренд в Instagram

Сегодня, 12:40
Соцсеть Instagram запрещает публиковать фото обнаженной женской груди, но любительницы продемонстрировать свои прелести сумели обойти этот запрет. Тренд «Грудь сбоку» набирает обороты.

«Грудь сбоку»: Ольга Бузова поддержала новый тренд в Instagram

 

В Instagram появился новый тренд под названием «Грудь сбоку». Так девушки могут продемонстрировать свои формы, не нарушая правила соцсети. Исключением не стала и популярная телеведущая и певица Ольга Бузова. В ее профиле также появилось соответствующее фото. На снимке она запечатлена на фоне тропической природы в серебристом купальнике. Соответствующего хэштега в публикации нет, но СМИ предполагают, что Ольга постеснялась его поставить или пока не осведомлена о его существовании.

Следует отметить, что в Instagram уже существует отдельный аккаунт под названием «sideboobs», в котором собраны фото со всей сети. Снимки с хэштегом #sideboobs любят периодически выкладывать многие знаменитости.
Виктория Озерова
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