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| | Экс-участница «Дом-2» Нелли Ермолаева намерена рожать в США

Экс-участница «Дом-2» Нелли Ермолаева намерена рожать в США

Вчера, 21:40
Звезда телешоу «Дом-2» Нелли Ермолаева выложила в социальную сеть Instagram запись, в которой поделилась со своими поклонниками новостью о том, что она отказывается рожать первенца в России.

Экс-участница «Дом-2» Нелли Ермолаева намерена рожать в США

 

Нелли со своим мужем Кириллом Андреевым сообщила, что они своего долгожданного ребенка хотят родить в США, а именно в городе Майями.

После длительных консультаций с отечественными врачами, звезда популярного телешоу решила отправиться в США на последних сроках беременности.

Женщина планирует надолго задержаться во Флориде. По крайней мере, ей придется там прожить около трех месяцев, пока организм малыша и матери наберутся сил после родов. Ермолаева пообещала сообщать в социальной сети о каждом новом свершении. Со временем подписчики экс-участницы реалити-шоу смогут узнать о причинах, которые подвигли рожать ребенка не в России, а в США. Хотя многие сейчас понимают, что уровень медицины на Западе намного выше отечественного.

Читатели популярной девушки решили поддержать подобное решение. Они пожелали удачного перелета и хороших родов. Главное, чтобы малыш родился здоровым и мама хорошо перенесла роды.
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