Экс-участница «Дом-2» Нелли Ермолаева намерена рожать в США

Звезда телешоу «Дом-2» Нелли Ермолаева выложила в социальную сеть Instagram запись, в которой поделилась со своими поклонниками новостью о том, что она отказывается рожать первенца в России.

Нелли со своим мужем Кириллом Андреевым сообщила, что они своего долгожданного ребенка хотят родить в США, а именно в городе Майями.После длительных консультаций с отечественными врачами, звезда популярного телешоу решила отправиться в США на последних сроках беременности.Женщина планирует надолго задержаться во Флориде. По крайней мере, ей придется там прожить около трех месяцев, пока организм малыша и матери наберутся сил после родов. Ермолаева пообещала сообщать в социальной сети о каждом новом свершении. Со временем подписчики экс-участницы реалити-шоу смогут узнать о причинах, которые подвигли рожать ребенка не в России, а в США. Хотя многие сейчас понимают, что уровень медицины на Западе намного выше отечественного.Читатели популярной девушки решили поддержать подобное решение. Они пожелали удачного перелета и хороших родов. Главное, чтобы малыш родился здоровым и мама хорошо перенесла роды.