Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

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Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

Ложное ЧП на Гавайях.

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

От Редактора

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

НЛО продолжают «выходить из тени».

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| | «Брэд Питт в прошлом»: Анджелина Джоли нашла нового возлюбленного

«Брэд Питт в прошлом»: Анджелина Джоли нашла нового возлюбленного

Сегодня, 12:18
Знаменитая красавица Анджелина Джоли уже окончательно оправилась после громкого развода с актером и отцом своих шестерых детей Брэдом Питтом. Американские СМИ проинформировали, что Анджелина нашла себе нового спутника.

 

На днях американские журналисты распространили информацию о том, что голливудская актриса Анджелина Джоли на церемонии вручения кинопремии «Оскар» впервые покажет своего нового избранника, которые покорил сердце красавицы. Однако сама актриса полностью опровергла информацию и сообщила, что получила жесткий урок в прошлых отношениях, и больше не будет афишировать своих мужчин.

Таким образом, Анджелина подтвердила, что сейчас находится в отношениях, однако на церемонию «Оскар» не придет в сопровождении нового мужчины. Как отреагировал актер на заявление бывшей супруги, пока не сообщается.
Светлана Славянская
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