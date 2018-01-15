«Брэд Питт в прошлом»: Анджелина Джоли нашла нового возлюбленного

Знаменитая красавица Анджелина Джоли уже окончательно оправилась после громкого развода с актером и отцом своих шестерых детей Брэдом Питтом. Американские СМИ проинформировали, что Анджелина нашла себе нового спутника.

Светлана Славянская

На днях американские журналисты распространили информацию о том, что голливудская актриса Анджелина Джоли на церемонии вручения кинопремии «Оскар» впервые покажет своего нового избранника, которые покорил сердце красавицы. Однако сама актриса полностью опровергла информацию и сообщила, что получила жесткий урок в прошлых отношениях, и больше не будет афишировать своих мужчин.Таким образом, Анджелина подтвердила, что сейчас находится в отношениях, однако на церемонию «Оскар» не придет в сопровождении нового мужчины. Как отреагировал актер на заявление бывшей супруги, пока не сообщается.