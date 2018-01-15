"Грустная" невеста и "скупой" жених: Тарасов и Костенко готовятся к шикарной свадьбе

Дорогостоящее торжество состоится уже в этом месяце.





В начале января Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко официально оформили отношения.В ЗАГСе присутствовали только родные, торжество для большого количества гостей состоится в конце января. По информации СМИ, футболист и модель планируют устроит дорогостоящий банкет для приглашенных друзей и родственников в количестве 150 человек. По некоторым данным, только оформление зала обойдется супругам в четыре миллиона рублей. В начале января Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко официально оформили отношения.В ЗАГСе присутствовали только родные, торжество для большого количества гостей состоится в конце января. По информации СМИ, футболист и модель планируют устроит дорогостоящий банкет для приглашенных друзей и родственников в количестве 150 человек. По некоторым данным, только оформление зала обойдется супругам в четыре миллиона рублей.





Организатор церемонии Денис Акифьев сообщил журналистам, что темой торжества выбрали «Зимнюю сказку». А ресторане отеля Ritz Carlton в Москве, будут присутствовать звезды шоу-бизнеса, блогеры и футболисты. На входе гостей будет встречать хостес, в зале становят баннер с изображением молодоженов, где каждый желающий сможет сфотографироваться. Для оформления зала выбрали живые цветы гениста, плюмоза, эвкалипт и розы. Платье 23-летней невесты будет традиционным, белого цвета.





Пользователи Интернета удивляются, как избраннице Дмитрия Тарасова удалось раскрутить его на дорогостоящую свадьбу, ведь футболист известен своей скупостью, а также расчетливостью. Своей бывшей жене Ольге Бузовой после развода Тарасов не оставил даже жилья, предусмотрев это в брачном контракте. Пользователи Интернета удивляются, как избраннице Дмитрия Тарасова удалось раскрутить его на дорогостоящую свадьбу, ведь футболист известен своей скупостью, а также расчетливостью. Своей бывшей жене Ольге Бузовой после развода Тарасов не оставил даже жилья, предусмотрев это в брачном контракте.





После публикации фото из ЗАГСА в Instagram поклонники, поддерживающие пару, пожелали молодоженам длительного семейного благополучия. Многие порадовались за такое развитие отношений, хоть и согласислись, что все слишком стремительно. Дмитрий Тарасов развелся с Ольгой Бузовой год назад, и брак с Костенко для него уже третий. По мнению поклонников, у пары в скором времени появится ребенок. Анастасия Костенко не комментирует слухи о беременности, но в социальных сетях пользователи утверждают, что модель была замечена в женской консультации.





В Сети появилось видео, на котором девушка, похожая на Анастасию Тарасову, вместе с подругой ожидает своей очереди в частной женской клинике. По сообщению автора видео, девушка зарегистрировалась в медучреждении под именем Ольга, предположительно, чтобы избежать публичности, и ожидала врача под кабинетом УЗИ.





Футболист и его жена слухи о деликатном положении не комментируют. Пара выставляет в социальных сетях совместные фотографии, на которых демонстрирует искренность чувств и не обращает внимания на сплетни подписчиков, которые отметили грусть в глазах Костенко. Футболист и его жена слухи о деликатном положении не комментируют. Пара выставляет в социальных сетях совместные фотографии, на которых демонстрирует искренность чувств и не обращает внимания на сплетни подписчиков, которые отметили грусть в глазах Костенко.

Ольга Майская