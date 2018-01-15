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От Редактора

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НЛО продолжают «выходить из тени».

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| | С обвисшими губами «укуталась в штору»: Бузова страдает алкоголизмом?

С обвисшими губами «укуталась в штору»: Бузова страдает алкоголизмом?

Сегодня, 11:56
Что происходит с певицей?

С обвисшими губами «укуталась в штору»: Бузова страдает алкоголизмом?

 

Ольга Бузова активно публикует посты на своей странице в Instagram с отдыха в Таиланде. Многие связывают скорый отъезд из Москвы со свадьбой ее бывшего супруга Дмитрия Тарасова и его новой пассии Анастасии Костенко. Пользователи сети не устают напоминать Бузовой о ее «личной трагедии». Певица принялась читать классику и публиковать на своей странице в социальной сети неоднозначные посты о купце и «содержанке Настеньке», в которых подписчики разглядели намек на футболиста и модель. Пока Бузова представляет на суд общественности свои переживания в виде словесных посылов и неоднозначных снимков или видео, критики рассмотрели в ее арсенале куда более серьезные проблемы.

С обвисшими губами «укуталась в штору»: Бузова страдает алкоголизмом?

 

Так, после публикации Бузовой снимка с капельницей антифанаты заподозрили что-то неладное, прокомментировав пост предположением о возможных проблемах певицы с алкоголем. После многочисленных публикаций отдыха в Таиланде многие успели разглядеть сопровождающий релакс певицы бокальчик «чего-нибудь покрепче» и тут же попросили Дану Борисову помочь своей коллеге по творческому цеху справиться с душевным недугом и алкогольной зависимостью. Мало того, кроме декораций в виде спиртных напитков антифанаты Ольги Бузовой обвинили ее в алкоголизме после того, как лицезрели видеоролики с участием кумира миллионов, на которых она демонстрирует несвязную речь и неоднозначное, по их мнению, поведение.

С обвисшими губами «укуталась в штору»: Бузова страдает алкоголизмом?

 

Однако сама Бузова не обращает внимание на комментарии своих критиков и продолжает публиковать фото своего райского отдыха. Один из последних постов певицы посвящен ее времяпрепровождению на вилле в Таиланде. «Доброе утро, мы на завтрак и плавать. Красота в каждом метре. Отель просто потрясающий. Он находится на территории заповедника, и здесь все на высшем уровне», - подписала откровенный снимок Бузова. Однако ее подписчики не оценили внешний вид артистки, отметив, что губы ее выглядят неестественными, буквально «отвисли от лица», а элемент образа Бузовой больше напоминает штору. «Купальник классный...но что с нашей героиней?!!?...выглядит просто ужасно.. вот анорексия нагрянет., проблемы на лицо», «Опять с губами что-то», «Оля, роди себе малыша и радуйся жизни, вместе с ним», - прокомментировали снимок пользователи сети.
Дыль Лилия
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