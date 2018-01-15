Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

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Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

Ложное ЧП на Гавайях.

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

От Редактора

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

НЛО продолжают «выходить из тени».

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| | Валерий Меладзе показал небывалую скорость в бассейне

Валерий Меладзе показал небывалую скорость в бассейне

Сегодня, 11:49
Знаменитый российский певец Валерий Меладзе показал своим поклонникам настоящее спортивное видео, в котором продемонстрировал свои незаурядные навыки пловца. На страничке своего Instagram он разместил видео, где показал заплыв в роскошном бассейне.
 

 

Меладзе под своим видео отмечает, что в его планы входит подготовка к Олимпиаде, однако он пока еще не уверен, что ему по силам пройти допинг контроль, особенно учитывая то, что к концу подошли новогодние праздники, а после них чрезвычайно сложно привести себя в порядок.
 
На видео, однако, можно увидеть, что музыкант действительно чувствует себя на воде более чем уверенно. Понятно становится это из-за небывалой для среднестатистического человека скоростью, с которой он переплывает бассейн. В комментариях фанаты Меладзе положительно высказались об умениях своего кумира, заявив, что даже если он решит навсегда покончить с певческой карьерой, он точно сможет найти свое призвание в спорте, в частности в плавании.
 
Помимо этого, многих порадовало, что Валерий Меладзе следит за своим внешним видом даже во время новогодних праздников, что действительно важно для того, чтобы оставаться в форме.

Николай Офицеров
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