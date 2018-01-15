Валерий Меладзе показал небывалую скорость в бассейне

Знаменитый российский певец Валерий Меладзе показал своим поклонникам настоящее спортивное видео, в котором продемонстрировал свои незаурядные навыки пловца. На страничке своего Instagram он разместил видео, где показал заплыв в роскошном бассейне.

Меладзе под своим видео отмечает, что в его планы входит подготовка к Олимпиаде, однако он пока еще не уверен, что ему по силам пройти допинг контроль, особенно учитывая то, что к концу подошли новогодние праздники, а после них чрезвычайно сложно привести себя в порядок.

На видео, однако, можно увидеть, что музыкант действительно чувствует себя на воде более чем уверенно. Понятно становится это из-за небывалой для среднестатистического человека скоростью, с которой он переплывает бассейн. В комментариях фанаты Меладзе положительно высказались об умениях своего кумира, заявив, что даже если он решит навсегда покончить с певческой карьерой, он точно сможет найти свое призвание в спорте, в частности в плавании.

Помимо этого, многих порадовало, что Валерий Меладзе следит за своим внешним видом даже во время новогодних праздников, что действительно важно для того, чтобы оставаться в форме.

Николай Офицеров