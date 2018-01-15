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Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

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НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

От Редактора

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

НЛО продолжают «выходить из тени».

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| | Экс-участник шоу «Дом-2» заявил о возможном закрытии проекта

Экс-участник шоу «Дом-2» заявил о возможном закрытии проекта

Сегодня, 11:36
Экс-участник шоу «Дом-2» Константин Иванов сказал, что проект находится на грани закрытия. По мнению молодого человека, причиной этому выступает неправильное руководство программой, приведшее к снижению популярности передачи.

Экс-участник шоу «Дом-2» заявил о возможном закрытии проекта

 

По словам Константина Иванова, раньше зрители наблюдали за развитием событий на телестройке с удовольствием. Сейчас они могут увидеть на шоу лишь распущенность участников, люди перестали интересоваться «Домом-2». Продюсеры вызывают экс-звезд программы, выплачивая им по 20 тысяч за выход, лишь бы сохранить аудиторию. Пока им удается удерживать поклонников искусственными способами, но если все продолжится в том же духе, то передача скоро закроется.

Руководители проекта снизили заработную плату участникам «Дома-2». Это вынужденная мера и никто не знает, сколько она продлится. По мнению Константина Иванова, менеджеры шоу обязаны задуматься над сюжетной линией. Ранее они предоставляли публике более качественный материал, сейчас все намного хуже, что сразу же отразилось на рейтинге.
Домбровский Сергей
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